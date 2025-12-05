Вингер Динамо может досрочно покинуть иностранный клуб уже зимой

Вингер киевского «Динамо» Витиньо может досрочно покинуть бразильский «Интернасьональ», в котором играет на правах аренды.

Текущее соглашение с 26-летним футболистом действует до лета 2026 года, однако Витиньо может уйти из чемпионата Бразилии уже зимой. По информации местных СМИ, это произойдет, если команда не сможет сохранить прописку в элитном дивизионе.

Национальный чемпионат проводится по системе «весна-осень» и на данный момент сыгранно 37 из 38 туров. «Интернасьональ» разместился на 18-й позиции и отстает от 16-го места, которое позволит остаться в элите, на два очка:

15. Сеара – 43

16. Форталеза – 43

17. Витория – 42

18. Интернасьональ – 41

19. Жувентуде – 34

20. Спорт Ресифи – 17

В последнем туре команда Витиньо сыграет на домашней арене против «Брагантино» – соперник занимает девятое место. Напомним, контракт бразильского вингера с киевским «Динамо» истекает в июне 2027 года.