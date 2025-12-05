Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вингер Динамо может досрочно покинуть иностранный клуб уже зимой
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 13:27 |
Витиньо уйдет из «Интернасьоналя» в случае вылета команды из элитного дивизиона Бразилии

ФК Интернасьональ. Витиньо

Вингер киевского «Динамо» Витиньо может досрочно покинуть бразильский «Интернасьональ», в котором играет на правах аренды.

Текущее соглашение с 26-летним футболистом действует до лета 2026 года, однако Витиньо может уйти из чемпионата Бразилии уже зимой. По информации местных СМИ, это произойдет, если команда не сможет сохранить прописку в элитном дивизионе.

Национальный чемпионат проводится по системе «весна-осень» и на данный момент сыгранно 37 из 38 туров. «Интернасьональ» разместился на 18-й позиции и отстает от 16-го места, которое позволит остаться в элите, на два очка:

  • 15. Сеара – 43
  • 16. Форталеза – 43
  • 17. Витория – 42
  • 18. Интернасьональ – 41
  • 19. Жувентуде – 34
  • 20. Спорт Ресифи – 17

В последнем туре команда Витиньо сыграет на домашней арене против «Брагантино» – соперник занимает девятое место. Напомним, контракт бразильского вингера с киевским «Динамо» истекает в июне 2027 года.

Динамо Киев Витиньо (Динамо) чемпионат Бразилии по футболу Интернасьонал трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Globo Esporte
