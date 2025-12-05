Четыре игрока Кристал Пэлас сыграли больше всего минут в сезоне в топ-5 лиг

Четыре игрока английского Кристал Пэлас возглавляют рейтинг футболистов топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством сыгранных минут в сезоне 2025/26 во всех турнирах (за исключением вратарей).

На верхушке рейтинга расположились Максанс Лакруа (2 070), Даниэль Муньос (2 048), Марк Гехи (1 906) и Жан-Филипп Матета (1 865).

Интересным фактом является то, что самым высоким в рейтинге игроком не из АПЛ является Килиан Мбаппе из Реала (1 748), занимающий только 8-е место.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных минут в топ-5 европейских чемпионатах в сезоне 2025/26 во всех турнирах (за исключением вратарей)

2 070 – Максанс Лакруа (Кристал Пэлас)

2 048 – Даниэль Муньос (Кристал Пэлас)

1 906 – Марк Гехи (Кристал Пэлас)

1 865 – Жан-Филипп Матетта (Кристал Пэлас)

1 800 – Доминик Собослаи (Ливерпуль)

1 800 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)

1 779 – Педро Порро (Тоттенхэм Хотспур)

1 748 – Килиан Мбаппе (Реал)

1 725 – Гарри Кейн (Бавария)

1 710 – Никола Миленкович (Ноттингем Форест)

Если рассмотреть всех футболистов в XXI веке, то здесь нет равных Криштиану Роналду (75 927), Серхио Рамосу (70 461) и Лионелю Месси (70 022).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных минут в топ-5 европейских чемпионатах в ХХІ веке во всех турнирах (за исключением вратарей)