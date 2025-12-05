Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Четыре игрока Кристал Пэлас сыграли больше всего минут в сезоне в топ-5 лиг
05 декабря 2025, 11:44
Четыре игрока Кристал Пэлас сыграли больше всего минут в сезоне в топ-5 лиг

Рассмотрим топ-10 футболистов с наибольшим количеством игрового времени в сезоне и в ХХІ веке

Четыре игрока Кристал Пэлас сыграли больше всего минут в сезоне в топ-5 лиг
Getty Images/Global Images Ukraine. Максанс Лакруа

Четыре игрока английского Кристал Пэлас возглавляют рейтинг футболистов топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством сыгранных минут в сезоне 2025/26 во всех турнирах (за исключением вратарей).

На верхушке рейтинга расположились Максанс Лакруа (2 070), Даниэль Муньос (2 048), Марк Гехи (1 906) и Жан-Филипп Матета (1 865).

Интересным фактом является то, что самым высоким в рейтинге игроком не из АПЛ является Килиан Мбаппе из Реала (1 748), занимающий только 8-е место.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных минут в топ-5 европейских чемпионатах в сезоне 2025/26 во всех турнирах (за исключением вратарей)

  • 2 070 – Максанс Лакруа (Кристал Пэлас)
  • 2 048 – Даниэль Муньос (Кристал Пэлас)
  • 1 906 – Марк Гехи (Кристал Пэлас)
  • 1 865 – Жан-Филипп Матетта (Кристал Пэлас)
  • 1 800 – Доминик Собослаи (Ливерпуль)
  • 1 800 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
  • 1 779 – Педро Порро (Тоттенхэм Хотспур)
  • 1 748 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 1 725 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 1 710 – Никола Миленкович (Ноттингем Форест)

Если рассмотреть всех футболистов в XXI веке, то здесь нет равных Криштиану Роналду (75 927), Серхио Рамосу (70 461) и Лионелю Месси (70 022).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных минут в топ-5 европейских чемпионатах в ХХІ веке во всех турнирах (за исключением вратарей)

  • 75 927 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 70 461 – Серхио Рамос (Испания)
  • 70 022 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 63 541 – Рауль Альбиоль (Испания)
  • 63 066 – Дани Алвес (Бразилия)
  • 61 860 – Гарет Барри (Англия)
  • 61 020 – Джон Терри (Англия)
  • 60 934 – Сесар Аспиликуэта (Испания)
  • 59 737 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
  • 58 579 – Роберт Левандовски (Польша)
ВИДЕО. Экс-звезда футбола объявил, что у него диагностирован рак
Почему футболисты используют энергетические гели прямо во время матча?
Арсенал, Ман Сити, Астон Вилла. Турнирная таблица АПЛ после 14-го тура
