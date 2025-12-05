Карпаты может возглавить испанский специалист

Как стало известно Sport.ua, руководство клуба «Карпаты» недовольно выступлением львовской команды в текущем сезоне, которая на вторых ролях в чемпионате и сошла с дистанции в Кубке Украины, хотя на трансферном рынке были потрачены серьезные средства. Есть немало претензий и к главному тренеру Владиславу Лупашко.

По имеющейся информации, изменения у руля «зелено-белых» возможны еще в этом году.

В «Карпатах» склоняются к тому, что команду может возглавить испанский тренер. Есть несколько претендентов. Не исключено, что именно поэтому подготовку ко второй части сезона львовские футболисты будут проводить в Испании.

Сейчас в активе «зелено-белых» 19 очков и они занимают девятое место в Премьер-лиге.

Ранее «Шахтер» предложил «Карпатам» подписать украинского футболиста.