Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Защитник ЛНЗ оценил шансы команды выиграть трофей в этом сезоне
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 12:53
Денис Кузык хочет как можно лучше выступить в Кубке Украины

ФК ЛНЗ. Денис Кузык

Защитник черкасского ЛНЗ Денис Кузык в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил шансы команды на победу в Кубке Украины 2025/26.

– ЛНЗ продолжает выступления и в Кубке Украины. Как думаешь, твоей команде в четвертьфинале из всех представителей УПЛ достался самый сильный соперник?

– Безусловно. «Буковина» – лидер Первой лиги, команда еще не проигрывала в нынешнем сезоне. Поэтому матч будет очень интересным.

– Есть ли у ЛНЗ задача выиграть этот турнир?

– И здесь перед нами не ставили четких целей. Однако мы хотим пройти как можно дальше. Будем делать все, чтобы пробиться как минимум в финал соревнований.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
