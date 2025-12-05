Защитник ЛНЗ оценил шансы команды выиграть трофей в этом сезоне

Защитник черкасского ЛНЗ Денис Кузык в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил шансы команды на победу в Кубке Украины 2025/26.

– ЛНЗ продолжает выступления и в Кубке Украины. Как думаешь, твоей команде в четвертьфинале из всех представителей УПЛ достался самый сильный соперник?

– Безусловно. «Буковина» – лидер Первой лиги, команда еще не проигрывала в нынешнем сезоне. Поэтому матч будет очень интересным.

– Есть ли у ЛНЗ задача выиграть этот турнир?

– И здесь перед нами не ставили четких целей. Однако мы хотим пройти как можно дальше. Будем делать все, чтобы пробиться как минимум в финал соревнований.