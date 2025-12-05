ДУЛУБ: «Колос может бороться с Шахтером, а Динамо не должно проиграть»

Уже сегодня, 5 декабря, стартует 15-й тур Украинской Премьер-лиги. Подопечные Игоря Костюка попытаются прервать ужасную серию, ЛНЗ – одержать очередную победу, а Колос попытается испортить нервы донецкому Шахтеру.

Известный тренер Олег Дулуб, эксклюзивно для Sport.ua, поделился ожиданиями предстоящих матчей. Специалист прогнозирует победу Динамо и считает, что Колос может создать сенсацию в матче против Шахтера.

Заря – Карпаты: «К этой игре команды подходят в равных условиях»

– Заря – Карпаты. Подопечные Скрипника демонстрируют довольно зрелищный футбол, а «львы» до сих пор ищут свою игру. Чего вы ждете от этого матча?

– Очень сложное противостояние. Эти команды примерно равного класса. Единственное, если анализировать движение обеих команд на дистанции, то определенное преимущество имеет луганская Заря. У Скрипника более слаженный коллектив. Хорошая атака в лице Будковского. Мне очень нравится. В моем понимании, небольшое преимущество в этом матче будет луганская Заря.

Есть один момент, если мы проанализируем игру львовских Карпат, они неплохо играют в выездных матчах, где уже казалось, что «все». Можно вспомнить матч против ЛНЗ (1:0), следующий матч против Кривбасса (1:0)... Было ясно, что в расположении клуба есть определенные проблемы, но за счет внутреннего резерва эти победы и состоялись. Но, матч против Металлиста 1925 (1:2) и Вереса (0:0) – команда снова шагнула назад.

Если смотреть на выступления луганской Зари – тоже качели. Победа над Металлистом 1925 (3:1), Победа над Рухом (1:0), но ничья с Александрией (0:0) и поражение от Полесья (0:2). К этой игре команды подходят в равных условиях.

ЛНЗ – Оболонь: «Я бы в этом матче не выделял фаворитов»

– ЛНЗ – Оболонь. Подопечные Виталия Пономарева удивляют многих, но «пивовары» славятся своим характером и жаждой борьбы. Удастся ли «фиолетовым» одержать очередную победу?

– Я бы в этом матче не выделял фаворитов. Объясню почему. Если смотреть матчи ЛНЗ, они довольно неплохо проводят игры, где их соперники действуют с позиции силы, но... Как только возникают разговоры о позиционных атаках – там большие вопросы, потому что при быстрых атаках у «фиолетовых» работает тройка: Яшар-Оба, Ассинор – довольно неплохо действуют.

Если возвращаться к матчу против Оболони – это другая история. Три центральных защитника, которых обычно использует Оболонь, пожалуй, не дадут простора. Здесь будет очень тяжелая и вязкая борьба ЛНЗ не отличается какой-то феерической игрой в этом сезоне, но это футбол, где на первый план выходит результат. В этом плане ЛНЗ довольно неплохо смотрится в этом сезоне.

Колос – Шахтер: «Этот матч – самый интересный в этом туре»

– Колос – Шахтер. Пожалуй, центральный матч тура. Руслан Костышин «слепил» боеспособный коллектив, портящий нервы многим клубам УПЛ. Сможет ли Колос сотворить сенсацию против «горняков»?

– Знаете, довольно интересный матч. Пожалуй, я с вами соглашусь, этот матч – самый интересный в этом туре. В этом сезоне положительные эмоции вызывает именно игра Колоса – это довольно неплохая команда. Сможет ли она именно в этом матче навязать борьбу Шахтеру? Я думаю, да. Пример Кривбаса, только позиционная ошибка на последних минутах не позволила им обыграть Шахтер (2:2).

Есть один нюанс! Качественные команды по типу Шахтера не могут себе позволить терять зачетные пункты в двух матчах подряд. Поэтому, здесь... Ну знаете, у меня где-то тоже 50 на 50. Чаша весов может пошатнуться как в одну сторону, так и в другую.

Кудровка – Динамо: «Клуб с такими традициями просто не имеет права проиграть эту игру»

– Кудровка – Динамо. «Бело-синие» переживают самый сложный период в своей истории в УПЛ. Удастся ли подопечным Игоря Костюка прервать ужасную серию?

– Я думаю, да. У них есть время полноценный отдых. Четыре поражения подряд в УПЛ – это впервые в истории Динамо. Я думаю, что клуб с такими традициями просто не вправе проиграть эту игру.

Если говорить о Кудровке... Это довольно интересная команда с хорошим подбором исполнителей. Есть команды, которые играют за счет качественной игры, а есть хорошо выступающие за счет качественной раздевалки. Мне кажется, что Кудровка – второй вариант. С такими командами очень сложно всегда. Следует учитывать, что для «бело-синих» эта игра будет выездной. Очень тяжелая игра, но я предпочитаю киевское Динамо.

– Недавно уволили Шовковского. Эксперты, журналисты и болельщики разделились на два лагеря. Первый: «Ну, наконец, уже давно пора это сделать», а вторые: «Это не решит глобальных проблем клуба». К какому лагерю вы относитесь? Как считаете, Игорь Костюк надолго задержится в должности коуча Динамо?

– Начнем с последнего. Игорь Костюк может задержаться в должности тренера Динамо ровно настолько – насколько у него есть доверие от президента клуба. Еще многое зависит от того, сможет ли отдать результат на этой короткой дистанции.

Как правило, смена тренера без глобальных изменений в структуре самого клуба. На короткой дистанции это может дать результат, но в длинную это не работает. Если не меняется сам подход к работе – невозможно изменить все, если говорить о продолжительных перспективах.

Однажды в одном интервью я уже говорил... Есть такая книга Ринуса Михелса «Построение команды. Путь к успеху». Там рассматривается как раз момент смены тренера. Очень легко прийти в команду после тренера, у которого была выстроена игра. Это как раз пример из Луческу. То, что я видел, как работал Луческу – ничего кроме позитива у меня не вызвало. Качественная игра! Различные модели игры в УПЛ и в еврокубках – все это диктовалось тем подбором исполнителей, которые были в его распоряжении.

Когда пришел Шовковский... Это тренер номер 2. Вот в ней в книге и сказано, что очень просто после первого тренера заходить второму. Надо просто наладить атмосферу в раздевалке. Когда атмосфера в раздевалке отлажена – команда идет по накатанной, но при этом наработки предыдущего тренера стираются с каждым днем. Переломным моментом работы Шовковского у Динамо стал конфликт в раздевалке. Конфликт с лидерами.

Самая сложная позиция это у третьего тренера. Это у Костюка сейчас. Это все по книге, это я не придумываю. Он приходит, когда нет наработок первого тренера и повреждена атмосфера в раздевалке. Сейчас, на короткой дистанции, наиболее правильный шаг – попытаться наладить атмосферу в раздевалке. Игроки должны почувствовать уверенность. Если взять чемпионат: четыре поражения и пять ничейных матчей. Матч с Кривбассом (3:0) – исключение из правила. Утрачено 22 турнирных балла – это очень много, но самое главное это стало ударом по психологии игроков. Здесь важна работа не только Костюка, а всего его тренерского штаба.

Если приводить пример, как бы сказал о Костышине в прошлом году. Когда он пришел в Колосс, когда команда заходила на пике и в максимально короткие сроки ему удалось переломить эту ситуацию. Это положительный пример. Сложно однозначно ответить, к какому лагерю я отношусь. У меня свое мнение. Назовем это третьим лагерем.

Кривбасс – Александрия: «В этом противостоянии для меня есть фаворит»

– Кривбасс – Александрия. Подопечные Ван Леувена проводят хороший сезон, чего не скажешь о проваливающих ребятах Нестеренко. Чего ждать от очного матча этих команд?

– В этом противостоянии для меня есть фаворит! Это – Кривбасс. Даже по турнирной таблице видно, что команда "на ходу". В целом, в прошлом туре против Шахтера именно Кривбасс сыграл очень качественно, что касается командной игры. Команда была одним целым, только потеря концентрации на последних минутах не позволила Кривбассу обыграть Шахтер.

Я соглашусь, сезон Александрии действительно неоднозначен. После серебряных медалей в прошлом сезоне УПЛ они потеряли большое количество ведущих игроков. Смена тренерского штаба, на мой взгляд, к сожалению, со знаком «минус», но при всем том… Александрия довольно неплохая команда по подбору исполнителей. Их уровень – середина турнирной таблицы.

– Сейчас много слухов о возможной смене тренера в Александрии. На должность главного тренера сватают Владимира Шарана. Может Шаран повлиять на Александрию так, как это сделал Костышин в Колосе?

– Вы знаете, именно такие опытные тренеры как Владимир Богданович, у них есть шанс изменить ситуацию. У него есть умение управлять командой, входящей в пике.

Металлист 1925 — Верес: «Мои симпатии на стороне Вереса»

– Металлист 1925 – Верес. Подопечные Бартуловича не могут стабилизировать результаты, а ребята Шандрука в последний раз терпели поражение еще в сентябре. Каков будет ваш прогноз на этот матч?

– Эти команды абсолютно по постановке игры. Металлист 1925 пытается найти свою игру, но видно, что они находятся в несколько разбалансированном состоянии. Что касается Вереса... Они после неудачного старта уже 8 матчей не проиграют, но только две победы. Все остальное – ничейные результаты. Мои симпатии на стороне Вереса. Это более сбитая команда по уровню командной игры.

Рух – Полесье: «Это единственный минус команды Ротаня»

– Рух – Полесье. Подопечные Федыка одержали две победы подряд, что явно улучшило их настроение и турнирное положение. Смогут ли львовяне сотворить сенсацию в матче против Полесья?

– Я думаю, вряд ли. Это маловероятно. Потому что если смотреть на игру Полесья именно в этот отрезок сезона... Они стабилизировали состав, стабилизировали игру и результаты. Восемь матчей без поражений: 5 побед. Единственно, если смотреть на динамику, чередуются победы и ничейные результаты. Это единственный "минус". Команда сконцентрирована на достижении максимального результата. По уровню, по силе – это две совершенно разные команды.

СК Полтава – Эпицентр: «Психологическое преимущество на стороне СК Полтава»

– СК Полтава – Эпицентр. Подопечные Нагорняка стабилизировали свою игру, им удалось выстроить надежную игру в обороне, а Полтава после сенсации с Динамо, что тоже улучшило их настроение. Кого считаете фаворитом этого матча?

– Это так называемые «лобовые матчи», где все решат нюансы. Если брать психологическую составляющую, то здесь действительно преимущество на стороне СК Полтава. Победа над Динамо – это всегда победа над Динамо. Оно всегда дает толчок. Насколько команда сможет после психологического толчка вернуться к обычным делам... Это уже зависит от тренерского штаба.

Если говорить об Эпицентре... Две ничьи (с Полесьем 0:0 и Металлистом 1925 тоже 0:0), но до того поражения от Вереса (2:3) и Оболони (1:2)... Проиграны лобовые матчи. Ничейные поединки были против команд, которые по подбору исполнителей находятся на другом уровне. Здесь на первый план выйдет психология. Кто сможет сыграть как в последний раз. Для этих команд эта игра – одна из ключевых в этом отрезке сезона. Победа позволит Полтаве, при благоприятных условиях обойти Эпицентр и Александрию – это уже зона переходных матчей. А там и до Кудровки недалеко, – сказал Дулуб.