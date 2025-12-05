Кудровка U-19 – Динамо U-19 – 0:6. Полная доминация. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 15-го тура Национальной лиги
5 декабря 2025 года состоялся матч 15-го тура Национальной лиги U-19, в котором встретились юношеские команды «Кудровки» и киевского «Динамо».
Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу гостевой команды.
Интересно, что все 6 голов киевлян были забиты разными футболистами.
Национальная лига U-19, 15-й тур, 5 декабря
Кудровка U-19 – Динамо U-19 – 0:6
Голы: Задорожный, 2, Люсин, 16, Андрейко, 19, Огородник, 29, Федоренко, 45, Жданов, 83
Видео голов и обзор матча
