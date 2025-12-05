Кудровка U-19 – Динамо U-19 – 0:6. Полная доминация. Видео голов и обзор

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
05 декабря 2025, 16:44 | Обновлено 05 декабря 2025, 16:45
387
0

Смотрите видеообзор поединка 15-го тура Национальной лиги

ФК Динамо Киев

5 декабря 2025 года состоялся матч 15-го тура Национальной лиги U-19, в котором встретились юношеские команды «Кудровки» и киевского «Динамо».

Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интересно, что все 6 голов киевлян были забиты разными футболистами.

Национальная лига U-19, 15-й тур, 5 декабря

Кудровка U-19 – Динамо U-19 – 0:6

Голы: Задорожный, 2, Люсин, 16, Андрейко, 19, Огородник, 29, Федоренко, 45, Жданов, 83

Видео голов и обзор матча

Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Денис Жданов Павел Люсин Иван Андрейко Федор Задорожный Кудровка U-19 Арсений Федоренко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
