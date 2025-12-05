Трамп получит первую в истории Премию мира ФИФА
Президент США будет награжден во время жеребьевки ЧМ-2026
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп отримає першу в історії «Премію миру ФІФА» під час жеребкування групового етапу чемпіонату світу 2026, яке відбудеться 5 грудня 2025 року. Про це повідомляє авторитетне видання The Athletic.
Нагорода була створена в листопаді і повинна присуджуватися «за виняткові та видатні вчинки».
Цікаво, що в жовтні Дональду Трампу не дали Нобелівську премію миру.
Sport.ua проведе текстову трансляцію жеребкування групового етапу чемпіонату світу 2026.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Столичный клуб начал продажу билетов на матч с «Фиорентиной»
Владислав Бленуце так и не сумел завоевать место в стартовом составе киевской команды