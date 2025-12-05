Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
05 декабря 2025, 15:41 |
Трамп получит первую в истории Премию мира ФИФА

Президент США будет награжден во время жеребьевки ЧМ-2026

05 декабря 2025, 15:41 |
Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп отримає першу в історії «Премію миру ФІФА» під час жеребкування групового етапу чемпіонату світу 2026, яке відбудеться 5 грудня 2025 року. Про це повідомляє авторитетне видання The Athletic.

Нагорода була створена в листопаді і повинна присуджуватися «за виняткові та видатні вчинки».

Цікаво, що в жовтні Дональду Трампу не дали Нобелівську премію миру.

Sport.ua проведе текстову трансляцію жеребкування групового етапу чемпіонату світу 2026.

По теме:
5 декабря в Вашингтоне Украина узнает потенциальных соперников на ЧМ-2026
Жеребьевка ЧМ-2026. Соперники для сборной Украины. Смотреть онлайн LIVE
Испания владеет уникальной статистикой среди европейских сборных
Дональд Трамп жеребьевка чемпионата мира ФИФА
Дмитрий Вус Источник: The Athletic
Микола Гуцуляк
Чего уж там, Золотую Бутсу в студию! Идиотизм
+4
Pennsylvania
Make America Great Again! 
+3
Xvalenok03
Собиратель наград.
+3
Keen Vision
Блювота що ФІФА, що Педональд.
+2
rizzo
А що він зробив? Виклав ролик з Роналду? 
+2
Андрій Заліщук
Хай Бог милує, то не президент, а якась недозірка Голівуду, один піар і епатаж, ніякого політичного професіоналізму
+2
Alex
У него мозги не работают и унижает сша прогибаясь перед россией и китаем а ему за это премии. Западный мир без яечок  
+1
MIRRA
Може хай наш Гарант якийсь орден миру видасть заокеанському соплежую (в обмін на "Томагавки") ?
+1
Pectoral71
Мабуть поставив ультиматум ФіФА  - не буде премії, не буде чемпіонату...
+1
KOT
Конкурент каДырову младшему 
0
ash
Яка гидота...
0
