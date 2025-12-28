В гонке за Роналду. Сколько хет-триков сделали Кейн, Холанд и Мбаппе?

Криштиану Роналду является футболистом с самым большим количеством хет-триков в XXI веке.

В активе португальца 66 матчей с 3+ голами за клубы и сборную.

На втором месте в данном рейтинге находится Лионель Месси (61), третьим идет Роберт Левандовски (35).

Луис Суарес (30) расположен между лучшей троицей и лучшими бомбардирами текущего сезона в топ-5 лигах: Гарри Кейном, Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе.

Англичанин осуществил за свою карьеру 28 хет-триков, в активе норвежского форварда – 26, у француза – 24.

Игроки с наибольшим количеством хет-триков в ХХІ веке (клуб и сборная)