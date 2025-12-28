Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В гонке за Роналду. Сколько хет-триков сделали Кейн, Холанд и Мбаппе?
Другие новости
28 декабря 2025, 13:06 |
128
0

В гонке за Роналду. Сколько хет-триков сделали Кейн, Холанд и Мбаппе?

Вспомним игроков с наибольшим количеством хет-триков в XXI веке

28 декабря 2025, 13:06 |
128
0
В гонке за Роналду. Сколько хет-триков сделали Кейн, Холанд и Мбаппе?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Криштиану Роналду является футболистом с самым большим количеством хет-триков в XXI веке.

В активе португальца 66 матчей с 3+ голами за клубы и сборную.

На втором месте в данном рейтинге находится Лионель Месси (61), третьим идет Роберт Левандовски (35).

Луис Суарес (30) расположен между лучшей троицей и лучшими бомбардирами текущего сезона в топ-5 лигах: Гарри Кейном, Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе.

Англичанин осуществил за свою карьеру 28 хет-триков, в активе норвежского форварда – 26, у француза – 24.

Игроки с наибольшим количеством хет-триков в ХХІ веке (клуб и сборная)

  • 66 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 61 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 35 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 30 – Луис Суарес (Уругвай)
  • 28 – Гарри Кейн (Англия)
  • 26 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 24 – Килиан Мбаппе (Франция)
По теме:
Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0. Как Роналду оформил дубль. Видео голов и обзор
Как выглядит таблица чемпионата Саудовской Аравии после 10 сыгранных туров
Криштиану Роналду забил 40+ голов в 14 разных календарных годах
статистика хет-трик Криштиану Роналду Лионель Месси Луис Суарес Роберт Левандовски Гарри Кейн Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Футбол | 27 декабря 2025, 18:41 7
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»

Мацей Кендзерек дал интересное интервью польському Przeglad Sportowy

Брага – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 28 декабря 2025, 09:55 12
Брага – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Брага – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 28 декабря в 20:00 по Киеву

Кот-д'Ивуар – Камерун. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Футбол | 28.12.2025, 12:19
Кот-д'Ивуар – Камерун. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Кот-д'Ивуар – Камерун. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Бокс | 28.12.2025, 08:01
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Футбол | 27.12.2025, 12:55
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
26.12.2025, 10:32 3
Футбол
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
26.12.2025, 08:34 7
Футбол
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 12
Бокс
Кудерметова сменила гражданство. Первые три ракетки Узбекистана – россиянки
Кудерметова сменила гражданство. Первые три ракетки Узбекистана – россиянки
27.12.2025, 14:59 11
Теннис
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
27.12.2025, 09:08 6
Футбол
Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?
Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?
26.12.2025, 10:00 1
Футбол
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
27.12.2025, 20:06
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем