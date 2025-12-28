В гонке за Роналду. Сколько хет-триков сделали Кейн, Холанд и Мбаппе?
Вспомним игроков с наибольшим количеством хет-триков в XXI веке
Криштиану Роналду является футболистом с самым большим количеством хет-триков в XXI веке.
В активе португальца 66 матчей с 3+ голами за клубы и сборную.
На втором месте в данном рейтинге находится Лионель Месси (61), третьим идет Роберт Левандовски (35).
Луис Суарес (30) расположен между лучшей троицей и лучшими бомбардирами текущего сезона в топ-5 лигах: Гарри Кейном, Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе.
Англичанин осуществил за свою карьеру 28 хет-триков, в активе норвежского форварда – 26, у француза – 24.
Игроки с наибольшим количеством хет-триков в ХХІ веке (клуб и сборная)
- 66 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 61 – Лионель Месси (Аргентина)
- 35 – Роберт Левандовски (Польша)
- 30 – Луис Суарес (Уругвай)
- 28 – Гарри Кейн (Англия)
- 26 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 24 – Килиан Мбаппе (Франция)
