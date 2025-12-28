Главный тренер клуба УПЛ побывал на стажировке в команде Лиги чемпионов

Как стало известно Sport.ua, главному тренеру «Колоса» Руслану Костышину во время отпуска не до отдыха.

По имеющейся информации, он побывал на стажировке в сильнейшей команде Кипра – «Пафосе», которая довольно успешно выступает в основном раунде Лиги чемпионов.

У украинского специалиста была возможность не только познакомиться с тренировочным процессом, но и обменяться мнениями с руководителем «Пафоса» испанцем Хуаном Карлосом Карседо, который известен тем, что был помощником именитого Унаи Эмери в «Севилье», когда та трижды выигрывала Лигу Европы УЕФА.

Накопленный опыт поможет Костышину уже во время подготовки «Колоса» ко второй части сезона.

Сейчас «Колос» занимает в чемпионате шестое место, набрав 25 очков, и в 17 туре сыграет с «Полесьем» (базовая дата – 21 февраля).

Ранее главный тренер «Колоса» Руслан Костышин объяснил, почему клуб решил продать Владислава Велетня.