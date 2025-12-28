Главный тренер клуба УПЛ побывал на стажировке в команде Лиги чемпионов
Руслан Костышин почти неделю находился на Кипре
Как стало известно Sport.ua, главному тренеру «Колоса» Руслану Костышину во время отпуска не до отдыха.
По имеющейся информации, он побывал на стажировке в сильнейшей команде Кипра – «Пафосе», которая довольно успешно выступает в основном раунде Лиги чемпионов.
У украинского специалиста была возможность не только познакомиться с тренировочным процессом, но и обменяться мнениями с руководителем «Пафоса» испанцем Хуаном Карлосом Карседо, который известен тем, что был помощником именитого Унаи Эмери в «Севилье», когда та трижды выигрывала Лигу Европы УЕФА.
Накопленный опыт поможет Костышину уже во время подготовки «Колоса» ко второй части сезона.
Сейчас «Колос» занимает в чемпионате шестое место, набрав 25 очков, и в 17 туре сыграет с «Полесьем» (базовая дата – 21 февраля).
Ранее главный тренер «Колоса» Руслан Костышин объяснил, почему клуб решил продать Владислава Велетня.
