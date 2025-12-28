Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Главный тренер клуба УПЛ побывал на стажировке в команде Лиги чемпионов
Украина. Премьер лига
28 декабря 2025, 12:35 |
829
2

Главный тренер клуба УПЛ побывал на стажировке в команде Лиги чемпионов

Руслан Костышин почти неделю находился на Кипре

28 декабря 2025, 12:35 |
829
2 Comments
Главный тренер клуба УПЛ побывал на стажировке в команде Лиги чемпионов
ФК Колос. Руслан Костышин

Как стало известно Sport.ua, главному тренеру «Колоса» Руслану Костышину во время отпуска не до отдыха.

По имеющейся информации, он побывал на стажировке в сильнейшей команде Кипра – «Пафосе», которая довольно успешно выступает в основном раунде Лиги чемпионов.

У украинского специалиста была возможность не только познакомиться с тренировочным процессом, но и обменяться мнениями с руководителем «Пафоса» испанцем Хуаном Карлосом Карседо, который известен тем, что был помощником именитого Унаи Эмери в «Севилье», когда та трижды выигрывала Лигу Европы УЕФА.

Накопленный опыт поможет Костышину уже во время подготовки «Колоса» ко второй части сезона.

Сейчас «Колос» занимает в чемпионате шестое место, набрав 25 очков, и в 17 туре сыграет с «Полесьем» (базовая дата – 21 февраля).

Ранее главный тренер «Колоса» Руслан Костышин объяснил, почему клуб решил продать Владислава Велетня.

По теме:
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
Украинский полузащитник: «Эти игроки, возможно, боялись Григорчука»
Воспитанник Шахтера сменил клуб после разговора с Ротанем: «Хочу играть»
Руслан Костышин Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Пафос чемпионат Кипра по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наркотики или подпольные ставки. В Эквадоре убито 5 футболистов за 4 месяца
Футбол | 28 декабря 2025, 11:27 0
Наркотики или подпольные ставки. В Эквадоре убито 5 футболистов за 4 месяца
Наркотики или подпольные ставки. В Эквадоре убито 5 футболистов за 4 месяца

Некогда одна из самых безопасных стран Южной Америки превратилась в рассадник бандитизма…

Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Футбол | 28 декабря 2025, 07:05 10
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?

Украинца хочет сохранить «Динамо», а «Жирона» готова осуществить трансфер

Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 28.12.2025, 08:14
Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Футбол | 27.12.2025, 18:41
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Футбол | 28.12.2025, 08:53
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Пафосний пісець всім командам
Ответить
+3
U400
Он и без того побеждал динаму.
Боюсь представить, что будет после стажировки в Пафосе😂 Будет громить трехзвездочных😂
Ответить
+1
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
26.12.2025, 08:52 2
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 12
Бокс
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
27.12.2025, 11:50
Футбол
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
27.12.2025, 09:02
Футбол
Наоя Иноуэ отреагировал на свою победу и приезд Усика в Саудовскую Аравию
Наоя Иноуэ отреагировал на свою победу и приезд Усика в Саудовскую Аравию
27.12.2025, 18:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем