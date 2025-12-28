Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пробили дно. Вулверхэмптон обновил очередной антирекорд АПЛ
Англия
28 декабря 2025, 12:53 |
200
1

Пробили дно. Вулверхэмптон обновил очередной антирекорд АПЛ

После стартовых 18 туров сезона 2025/26 в активе «волков» нет еще ни одной победы

28 декабря 2025, 12:53 |
200
1 Comments
Пробили дно. Вулверхэмптон обновил очередной антирекорд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вулверхэмптон установил антирекорд АПЛ по количеству матчей без побед с начала сезона.

Очередной неудачей «волков» стало выездное поражение от Ливерпуля в матче 18-го тура (1:2).

Таким образом, в активе Вулверхэмптона всего 2 ничьи в 18 турах.

«Волки» превзошли «достижение» Шеффилд Юнайтед, у которого в сезоне 2020/21 была серия без побед, состоявшая из 17 матчей.

Команды, у которых были самые длинные безвыигрышные серии с начала сезона АПЛ

  • 18 – Вулвергемптон (2025/26)
  • 17 – Шеффилд Юнайтед (2020/21)
  • 15 – КПР (2012/13)
  • 15 – Суиндон Таун (1993/94)
По теме:
Кристал Пэлас – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Микель АРТЕТА: «Нам будут нужны все»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Иногда я хочу поцеловать этого игрока Манчестер Сити»
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед Куинз Парк Рейнджерс Суиндон Таун
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Футбол | 28 декабря 2025, 09:17 5
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка

Финалист Лиги конференций нацелился на украинца

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
Футбол | 27 декабря 2025, 13:22 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

«Битва полов» или фейк? Соболенко vs Кирьос: 28 декабря в Дубае пройдет шоу
Теннис | 28.12.2025, 06:05
«Битва полов» или фейк? Соболенко vs Кирьос: 28 декабря в Дубае пройдет шоу
«Битва полов» или фейк? Соболенко vs Кирьос: 28 декабря в Дубае пройдет шоу
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Футбол | 28.12.2025, 04:36
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Украинский полузащитник: «Эти игроки, возможно, боялись Григорчука»
Футбол | 28.12.2025, 11:52
Украинский полузащитник: «Эти игроки, возможно, боялись Григорчука»
Украинский полузащитник: «Эти игроки, возможно, боялись Григорчука»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Тренера ще не звільнили ,якісь мазохісти
Ответить
+2
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
26.12.2025, 11:19 68
Футбол
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
26.12.2025, 08:34 7
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 12
Бокс
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
27.12.2025, 09:08 6
Футбол
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем