Пробили дно. Вулверхэмптон обновил очередной антирекорд АПЛ
После стартовых 18 туров сезона 2025/26 в активе «волков» нет еще ни одной победы
Вулверхэмптон установил антирекорд АПЛ по количеству матчей без побед с начала сезона.
Очередной неудачей «волков» стало выездное поражение от Ливерпуля в матче 18-го тура (1:2).
Таким образом, в активе Вулверхэмптона всего 2 ничьи в 18 турах.
«Волки» превзошли «достижение» Шеффилд Юнайтед, у которого в сезоне 2020/21 была серия без побед, состоявшая из 17 матчей.
Команды, у которых были самые длинные безвыигрышные серии с начала сезона АПЛ
- 18 – Вулвергемптон (2025/26)
- 17 – Шеффилд Юнайтед (2020/21)
- 15 – КПР (2012/13)
- 15 – Суиндон Таун (1993/94)
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Тренера ще не звільнили ,якісь мазохісти
