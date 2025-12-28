Пробили дно. Вулверхэмптон обновил очередной антирекорд АПЛ

Вулверхэмптон установил антирекорд АПЛ по количеству матчей без побед с начала сезона.

Очередной неудачей «волков» стало выездное поражение от Ливерпуля в матче 18-го тура (1:2).

Таким образом, в активе Вулверхэмптона всего 2 ничьи в 18 турах.

«Волки» превзошли «достижение» Шеффилд Юнайтед, у которого в сезоне 2020/21 была серия без побед, состоявшая из 17 матчей.

Команды, у которых были самые длинные безвыигрышные серии с начала сезона АПЛ