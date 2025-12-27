ФОТО. Дети погибшего Диогу Жоты вывели на поле футболистов Ливерпуля
Подопечные Арне Слота одолели «Вулверхэмптон» в матче 18-го тура Премьер-лиги
Дети погибшего португальского футболиста Диогу Жоты вывели футболистов «Ливерпуля» на поле в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги.
В субботу, 27 декабря, подопечные Арне Слота одержали победу в противостоянии с «Вулверхэмптоном», одолев соперника со счетом 2:1.
Сыновья Диогу – Диниш и Дуарте – вышли на футбольное поле в сопровождении капитана «мерсисайдцев» Вирджила ван Дейка перед стартом встречи.
Форвард сборной Португалии погиб в возрасте 28 лет вместе со своим братом Андре Тейшейрой да Силвой в автокатастрофе, которая случилась в июле 2025 года.
Стоит отметить, что Жота играл и в составе «Ливерпуля», и защищал цвета «волков». В сентябре 2020-го португалец покинул «Вулверхэмптон» и присоединился к «красным», которых на тот момент возглавлял Юрген Клопп.
ФОТО. Дети погибшего Диогу Жоты вывели на поле футболистов Ливерпуля
Two of Diogo Jota’s children - Dinis and Duarte - as well as family members, are mascots ahead of the match between their father’s English clubs ❤️ pic.twitter.com/fVjEegl5Og— Liverpool FC (@LFC) December 27, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шведское издание Dagens Nyheter опубликовало статью о президенте УАФ
Боксер поздравил болельщиков с рождественскими праздниками