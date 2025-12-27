Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  ФОТО. Дети погибшего Диогу Жоты вывели на поле футболистов Ливерпуля
Англия
27 декабря 2025, 19:33
Подопечные Арне Слота одолели «Вулверхэмптон» в матче 18-го тура Премьер-лиги

ФОТО. Дети погибшего Диогу Жоты вывели на поле футболистов Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine.

Дети погибшего португальского футболиста Диогу Жоты вывели футболистов «Ливерпуля» на поле в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги.

В субботу, 27 декабря, подопечные Арне Слота одержали победу в противостоянии с «Вулверхэмптоном», одолев соперника со счетом 2:1.

Сыновья Диогу – Диниш и Дуарте – вышли на футбольное поле в сопровождении капитана «мерсисайдцев» Вирджила ван Дейка перед стартом встречи.

Форвард сборной Португалии погиб в возрасте 28 лет вместе со своим братом Андре Тейшейрой да Силвой в автокатастрофе, которая случилась в июле 2025 года.

Стоит отметить, что Жота играл и в составе «Ливерпуля», и защищал цвета «волков». В сентябре 2020-го португалец покинул «Вулверхэмптон» и присоединился к «красным», которых на тот момент возглавлял Юрген Клопп.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Вулверхэмптон Ливерпуль - Вулверхэмптон Диогу Жота Вирджил ван Дейк фото
Николай Тытюк Источник: ФК Ливерпуль
