Дети погибшего португальского футболиста Диогу Жоты вывели футболистов «Ливерпуля» на поле в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги.

В субботу, 27 декабря, подопечные Арне Слота одержали победу в противостоянии с «Вулверхэмптоном», одолев соперника со счетом 2:1.

Сыновья Диогу – Диниш и Дуарте – вышли на футбольное поле в сопровождении капитана «мерсисайдцев» Вирджила ван Дейка перед стартом встречи.

Форвард сборной Португалии погиб в возрасте 28 лет вместе со своим братом Андре Тейшейрой да Силвой в автокатастрофе, которая случилась в июле 2025 года.

Стоит отметить, что Жота играл и в составе «Ливерпуля», и защищал цвета «волков». В сентябре 2020-го португалец покинул «Вулверхэмптон» и присоединился к «красным», которых на тот момент возглавлял Юрген Клопп.

ФОТО. Дети погибшего Диогу Жоты вывели на поле футболистов Ливерпуля