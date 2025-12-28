Звездный легионер клуба УПЛ может перебраться в чемпионат Израиля

Лидер львовских Карпат Бруниньо может покинуть расположение «львов» в зимнее трансферное окно. Об этом пишет Игорь Бурбас.

По информации источника, легионером «львов» интересуются два «Маккаби». Тот, который из Тель-Авива, еще летом выходил с предложением, которое не устроило львовский клуб.

Сообщается, что более предметно в игроке заинтересован другой «Маккаби» – из Хайфы. Между клубами продолжаются переговоры.

В сезоне 2025/26 Бруниньо провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.2 миллиона евро.