  4. Звездный легионер клуба УПЛ может перебраться в чемпионат Израиля
Украина. Премьер лига
28 декабря 2025, 13:14 | Обновлено 28 декабря 2025, 13:15
Звездный легионер клуба УПЛ может перебраться в чемпионат Израиля

Бруниньо может сменить клубную прописку

ФК Карпаты. Бруниньо

Лидер львовских Карпат Бруниньо может покинуть расположение «львов» в зимнее трансферное окно. Об этом пишет Игорь Бурбас.

По информации источника, легионером «львов» интересуются два «Маккаби». Тот, который из Тель-Авива, еще летом выходил с предложением, которое не устроило львовский клуб.

Сообщается, что более предметно в игроке заинтересован другой «Маккаби» – из Хайфы. Между клубами продолжаются переговоры.

В сезоне 2025/26 Бруниньо провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.2 миллиона евро.

