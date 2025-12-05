Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артета назвал неожиданного претендента на победу в АПЛ
Англия
05 декабря 2025, 16:43 | Обновлено 05 декабря 2025, 16:44
Микель считает «Астон Виллу» конкурентом в борьбе за титул

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед матчем 15-го тура АПЛ с «Астон Виллой» рассказал, считает ли бирмингемцев конкурентом в борьбе за чемпионство и отметил работу Унаи Эмери:

«Если они продолжат в том же духе, что и сейчас, я считаю, что любая команда в такой ситуации имеет шансы на чемпионство. Учитывая то, как они играют и выигрывают матчи, это команда в отличной форме, и мы это понимаем.

Мы знаем, какой результат дает Эмери, и невероятную работу, которую он там выполняет. Знаем задачу на завтра, но всегда воспринимаем это как возможность. Каждый раз, когда выигрываешь матч, ты немного ближе к своей цели. Нужно сосредоточиться на выступлении, хорошо подготовиться и быть готовыми реализовать свой потенциал.

Дополнительная мотивация Эмери против бывшего клуба? Когда смотришь на карьеру Унаи, его уровень мотивации и влияние везде, где он работал, это все было впечатляюще. Поэтому я не знаю, это вопрос к нему. На мой взгляд, ему никогда не нужно что-то дополнительное. Он и так великолепен в своем деле».

Астон Вилла Арсенал - Астон Вилла Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Микель Артета Унаи Эмери
Иван Чирко Источник: Metro
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Стандартні компліменти супернику. Хоча Астон Вілла йде досить непогано, та і серія з 4 перемог поспіль зараз у команді
Ответить
0
