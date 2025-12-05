Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
05 декабря 2025, 02:10 | Обновлено 05 декабря 2025, 02:14
Арсенал, Ман Сити, Астон Вилла. Турнирная таблица АПЛ после 14-го тура

Ман Сити выиграл яркий матч против Фулхэма со счетом 5:4

Арсенал, Ман Сити, Астон Вилла. Турнирная таблица АПЛ после 14-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Фил Фоден

В Английской Премьер-лиге проведено 13 туров, и изменилась турнирная таблица.

14-й тур состоялся 2–4 декабря 2025 года, было сыграно 10 матчей за 3 дня.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В ярком матче Манчестер Сити удержал победу в игре с Фулхэмом (5:4), хотя по ходу игры имел перевес в 4 мяча (4:1).

Арсенал взял три очка в матче с Брентфордом (2:0) и лидирует в АПЛ, имея в активе 33 очка.

Топ-10 АПЛ: Арсенал (33 пункта), Манчестер Сити (28), Астон Вилла (27), Челси (24), Кристал Пэлас, Сандерленд (по 23), Брайтон, МЮ, Ливерпуль (по 22), Эвертон (21)

Аутсайдером остается Вулверхэмптон, волки набрали лишь 2 очка после 14 туров. Также в опасной зоне: Лидс (14), Вест Хэм (по 12), Бернли (10).

АПЛ. 14-й тур

  • 02.12. 21:30. Борнмут – Эвертон – 0:1
  • 02.12. 21:30. Фулхэм – Манчестер Сити – 4:5
  • 02.12. 22:15. Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:2
  • 03.12. 21:30. Арсенал – Брентфорд – 2:0
  • 03.12. 21:30. Бернли – Кристал Пэлас – 0:1
  • 03.12. 21:30. Брайтон – Астон Вилла – 3:4
  • 03.12. 21:30. Вулверхэмптон – Ноттингем Форест – 0:1
  • 03.12. 22:15. Ливерпуль – Сандерленд – 1:1
  • 03.12. 22:15. Лидс – Челси – 3:1
  • 04.12. 22:00. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:1

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 14 10 3 1 27 - 7 06.12.25 14:30 Астон Вилла - Арсенал03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд30.11.25 Челси 1:1 Арсенал23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал 33
2 Манчестер Сити 14 9 1 4 32 - 16 06.12.25 17:00 Манчестер Сити - Сандерленд02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут 28
3 Астон Вилла 14 8 3 3 20 - 14 06.12.25 14:30 Астон Вилла - Арсенал03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла 27
4 Челси 14 7 3 4 25 - 15 06.12.25 17:00 Борнмут - Челси03.12.25 Лидс 3:1 Челси30.11.25 Челси 1:1 Арсенал22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси 24
5 Кристал Пэлас 14 6 5 3 18 - 11 07.12.25 18:30 Фулхэм - Кристал Пэлас03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд 23
6 Сандерленд 14 6 5 3 18 - 14 06.12.25 17:00 Манчестер Сити - Сандерленд03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон 23
7 Брайтон 14 6 4 4 24 - 20 07.12.25 16:00 Брайтон - Вест Хэм03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс 22
8 Манчестер Юнайтед 14 6 4 4 22 - 21 08.12.25 22:00 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед 22
9 Ливерпуль 14 7 1 6 21 - 21 06.12.25 19:30 Лидс - Ливерпуль03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла 22
10 Эвертон 14 6 3 5 15 - 17 06.12.25 17:00 Эвертон - Ноттингем Форест02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон 21
11 Тоттенхэм 14 5 4 5 23 - 18 06.12.25 17:00 Тоттенхэм - Брентфорд02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси 19
12 Ньюкасл 14 5 4 5 19 - 18 06.12.25 17:00 Ньюкасл - Бёрнли02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл 19
13 Брентфорд 14 6 1 7 21 - 22 06.12.25 17:00 Тоттенхэм - Брентфорд03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд 19
14 Борнмут 14 5 4 5 21 - 24 06.12.25 17:00 Борнмут - Челси02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут 19
15 Фулхэм 14 5 2 7 19 - 22 07.12.25 18:30 Фулхэм - Кристал Пэлас02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон 17
16 Ноттингем Форест 14 4 3 7 14 - 22 06.12.25 17:00 Эвертон - Ноттингем Форест03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед 15
17 Лидс 14 4 2 8 16 - 26 06.12.25 19:30 Лидс - Ливерпуль03.12.25 Лидс 3:1 Челси29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс 14
18 Вест Хэм 14 3 3 8 16 - 28 07.12.25 16:00 Брайтон - Вест Хэм04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл 12
19 Бёрнли 14 3 1 10 15 - 28 06.12.25 17:00 Ньюкасл - Бёрнли03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал 10
20 Вулверхэмптон 14 0 2 12 7 - 29 08.12.25 22:00 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон 2
Полная таблица

Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистические расклады Сандерленд Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Лидс Кристал Пэлас Вулверхэмптон Бернли Ноттингем Форест Арсенал Лондон Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Александр Зинченко Борнмут Идрисса Гуйе Виталий Миколенко Челси Вест Хэм Арсенал - Челси Егор Ярмолюк Тимур Тутеров
