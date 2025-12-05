Арсенал, Ман Сити, Астон Вилла. Турнирная таблица АПЛ после 14-го тура

В Английской Премьер-лиге проведено 13 туров, и изменилась турнирная таблица.

14-й тур состоялся 2–4 декабря 2025 года, было сыграно 10 матчей за 3 дня.

В ярком матче Манчестер Сити удержал победу в игре с Фулхэмом (5:4), хотя по ходу игры имел перевес в 4 мяча (4:1).

Арсенал взял три очка в матче с Брентфордом (2:0) и лидирует в АПЛ, имея в активе 33 очка.

Топ-10 АПЛ: Арсенал (33 пункта), Манчестер Сити (28), Астон Вилла (27), Челси (24), Кристал Пэлас, Сандерленд (по 23), Брайтон, МЮ, Ливерпуль (по 22), Эвертон (21)

Аутсайдером остается Вулверхэмптон, волки набрали лишь 2 очка после 14 туров. Также в опасной зоне: Лидс (14), Вест Хэм (по 12), Бернли (10).

АПЛ. 14-й тур

02.12. 21:30. Борнмут – Эвертон – 0:1

02.12. 21:30. Фулхэм – Манчестер Сити – 4:5

02.12. 22:15. Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:2

03.12. 21:30. Арсенал – Брентфорд – 2:0

03.12. 21:30. Бернли – Кристал Пэлас – 0:1

03.12. 21:30. Брайтон – Астон Вилла – 3:4

03.12. 21:30. Вулверхэмптон – Ноттингем Форест – 0:1

03.12. 22:15. Ливерпуль – Сандерленд – 1:1

03.12. 22:15. Лидс – Челси – 3:1

04.12. 22:00. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:1

Турнирная таблица