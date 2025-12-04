Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Красные Дьяволы без огня. Ман Юнайтед упустил победу над Вест Хэмом
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
04.12.2025 22:00 – FT 1 : 1
Вест Хэм
Англия
04 декабря 2025, 23:53 | Обновлено 05 декабря 2025, 00:50
245
2

Красные Дьяволы без огня. Ман Юнайтед упустил победу над Вест Хэмом

Диогу Далот открыл счет для хозяев, но Сунгуту Магасса уравнял ситуацию

04 декабря 2025, 23:53 | Обновлено 05 декабря 2025, 00:50
245
2 Comments
Красные Дьяволы без огня. Ман Юнайтед упустил победу над Вест Хэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 декабря состоялся заключительный матч 14-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед на домашнем Олд Траффорд сыграл вничью с Вест Хэмом (1:1).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый тайм прошел без голов. Диогу Далот открыл счет для клуба из Манчестера на 58-й минуте.

Вест Хэм ответил в конце игры. Сунгуту Магассу выровнял ситуацию на 84-й минуте, установив окончательный счет (1:1).

В турнирной таблице МЮ имеет 22 очка (8-е место), Вест Хэм набрал 12 пунктов (18-я позиция).

Английская Премьер-лига. 14-й тур, 4 декабря 2025

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:1

Голы: Далот, 58 – Магасса, 84

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 14 10 3 1 27 - 7 06.12.25 14:30 Астон Вилла - Арсенал03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд30.11.25 Челси 1:1 Арсенал23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал 33
2 Манчестер Сити 14 9 1 4 32 - 16 06.12.25 17:00 Манчестер Сити - Сандерленд02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут 28
3 Астон Вилла 14 8 3 3 20 - 14 06.12.25 14:30 Астон Вилла - Арсенал03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла 27
4 Челси 14 7 3 4 25 - 15 06.12.25 17:00 Борнмут - Челси03.12.25 Лидс 3:1 Челси30.11.25 Челси 1:1 Арсенал22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси 24
5 Кристал Пэлас 14 6 5 3 18 - 11 07.12.25 18:30 Фулхэм - Кристал Пэлас03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд 23
6 Сандерленд 14 6 5 3 18 - 14 06.12.25 17:00 Манчестер Сити - Сандерленд03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон 23
7 Брайтон 14 6 4 4 24 - 20 07.12.25 16:00 Брайтон - Вест Хэм03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс 22
8 Манчестер Юнайтед 14 6 4 4 22 - 21 08.12.25 22:00 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед 22
9 Ливерпуль 14 7 1 6 21 - 21 06.12.25 19:30 Лидс - Ливерпуль03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла 22
10 Эвертон 14 6 3 5 15 - 17 06.12.25 17:00 Эвертон - Ноттингем Форест02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон 21
11 Тоттенхэм 14 5 4 5 23 - 18 06.12.25 17:00 Тоттенхэм - Брентфорд02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси 19
12 Ньюкасл 14 5 4 5 19 - 18 06.12.25 17:00 Ньюкасл - Бёрнли02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл 19
13 Брентфорд 14 6 1 7 21 - 22 06.12.25 17:00 Тоттенхэм - Брентфорд03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд 19
14 Борнмут 14 5 4 5 21 - 24 06.12.25 17:00 Борнмут - Челси02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут 19
15 Фулхэм 14 5 2 7 19 - 22 07.12.25 18:30 Фулхэм - Кристал Пэлас02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон 17
16 Ноттингем Форест 14 4 3 7 14 - 22 06.12.25 17:00 Эвертон - Ноттингем Форест03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед 15
17 Лидс 14 4 2 8 16 - 26 06.12.25 19:30 Лидс - Ливерпуль03.12.25 Лидс 3:1 Челси29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс 14
18 Вест Хэм 14 3 3 8 16 - 28 07.12.25 16:00 Брайтон - Вест Хэм04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл 12
19 Бёрнли 14 3 1 10 15 - 28 06.12.25 17:00 Ньюкасл - Бёрнли03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал 10
20 Вулверхэмптон 14 0 2 12 7 - 29 08.12.25 22:00 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон 2
Полная таблица

Фотогалерея

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Сунгуту Магасса (Вест Хэм).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Далот (Манчестер Юнайтед).
Ман Юнайтед – Вест Хэм – 1:1. Недьявольский вечер. Видео голов и обзор
Диогу Далот присоединился к Криштиану Роналду в одном интересном рейтинге
Болонья – Парма – 2:1. Победный кубковый удар на 89 мин. Видео голов, обзор
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Диогу Далот видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
vitaly
Доргу і Угарте дві біди МЮ. Завжди як вони в складі, так і все розвалюється. І Аморім вирішив випустити їх так ще й разом
Ответить
+1
Singularis
Рахиты Ю
Ответить
+1
