Красные Дьяволы без огня. Ман Юнайтед упустил победу над Вест Хэмом

Вечером 4 декабря состоялся заключительный матч 14-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед на домашнем Олд Траффорд сыграл вничью с Вест Хэмом (1:1).

Первый тайм прошел без голов. Диогу Далот открыл счет для клуба из Манчестера на 58-й минуте.

Вест Хэм ответил в конце игры. Сунгуту Магассу выровнял ситуацию на 84-й минуте, установив окончательный счет (1:1).

В турнирной таблице МЮ имеет 22 очка (8-е место), Вест Хэм набрал 12 пунктов (18-я позиция).

Английская Премьер-лига. 14-й тур, 4 декабря 2025

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:1

Голы: Далот, 58 – Магасса, 84

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 14 10 3 1 27 - 7 06.12.25 14:30 Астон Вилла - Арсенал 03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд 30.11.25 Челси 1:1 Арсенал 23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм 08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал 01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал 33 2 Манчестер Сити 14 9 1 4 32 - 16 06.12.25 17:00 Манчестер Сити - Сандерленд 02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити 29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс 22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити 09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль 02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут 28 3 Астон Вилла 14 8 3 3 20 - 14 06.12.25 14:30 Астон Вилла - Арсенал 03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла 30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон 23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла 09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут 01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла 27 4 Челси 14 7 3 4 25 - 15 06.12.25 17:00 Борнмут - Челси 03.12.25 Лидс 3:1 Челси 30.11.25 Челси 1:1 Арсенал 22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси 08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон 01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси 24 5 Кристал Пэлас 14 6 5 3 18 - 11 07.12.25 18:30 Фулхэм - Кристал Пэлас 03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас 30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед 22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас 09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон 01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд 23 6 Сандерленд 14 6 5 3 18 - 14 06.12.25 17:00 Манчестер Сити - Сандерленд 03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд 29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут 22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд 08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал 03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон 23 7 Брайтон 14 6 4 4 24 - 20 07.12.25 16:00 Брайтон - Вест Хэм 03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла 30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон 22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд 09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон 01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс 22 8 Манчестер Юнайтед 14 6 4 4 22 - 21 08.12.25 22:00 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм 30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед 24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон 08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед 01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед 22 9 Ливерпуль 14 7 1 6 21 - 21 06.12.25 19:30 Лидс - Ливерпуль 03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд 30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль 22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест 09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль 01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла 22 10 Эвертон 14 6 3 5 15 - 17 06.12.25 17:00 Эвертон - Ноттингем Форест 02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон 29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл 24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон 08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм 03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон 21 11 Тоттенхэм 14 5 4 5 23 - 18 06.12.25 17:00 Тоттенхэм - Брентфорд 02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм 29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм 23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм 08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед 01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси 19 12 Ньюкасл 14 5 4 5 19 - 18 06.12.25 17:00 Ньюкасл - Бёрнли 02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм 29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл 22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити 09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл 02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл 19 13 Брентфорд 14 6 1 7 21 - 22 06.12.25 17:00 Тоттенхэм - Брентфорд 03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд 29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли 22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд 09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл 01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд 19 14 Борнмут 14 5 4 5 21 - 24 06.12.25 17:00 Борнмут - Челси 02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон 29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут 22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм 09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут 02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут 19 15 Фулхэм 14 5 2 7 19 - 22 07.12.25 18:30 Фулхэм - Кристал Пэлас 02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити 29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм 22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд 08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм 01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон 17 16 Ноттингем Форест 14 4 3 7 14 - 22 06.12.25 17:00 Эвертон - Ноттингем Форест 03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест 30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон 22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест 09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс 01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед 15 17 Лидс 14 4 2 8 16 - 26 06.12.25 19:30 Лидс - Ливерпуль 03.12.25 Лидс 3:1 Челси 29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс 23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла 09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс 01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс 14 18 Вест Хэм 14 3 3 8 16 - 28 07.12.25 16:00 Брайтон - Вест Хэм 04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм 30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль 22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм 08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли 02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл 12 19 Бёрнли 14 3 1 10 15 - 28 06.12.25 17:00 Ньюкасл - Бёрнли 03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас 29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли 22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси 08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли 01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал 10 20 Вулверхэмптон 14 0 2 12 7 - 29 08.12.25 22:00 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест 30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон 22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас 08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон 01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон 2 Полная таблица

