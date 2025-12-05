04.12.2025 22:00 – FT 1 : 1
Англия05 декабря 2025, 00:50 | Обновлено 05 декабря 2025, 00:54
23
0
Ман Юнайтед – Вест Хэм – 1:1. Недьявольский вечер. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 14-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 4 декабря состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед дома сыграл вничью с Вест Хэмом (1:1).
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Диогу Далот открыл счет для клуба из Манчестера на 58-й минуте.
Сунгуту Магассу выровнял ситуацию на 84-й минуте, установив окончательный счет (1:1).
АПЛ. 14-й тур, 4 декабря 2025
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:1
Голы: Далот, 58 – Магасса, 84
Видео голов и обзор матча
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Сунгуту Магасса (Вест Хэм).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Далот (Манчестер Юнайтед).
