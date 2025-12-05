Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
04.12.2025 22:00 – FT 1 : 1
Вест Хэм
Англия
05 декабря 2025, 00:50 | Обновлено 05 декабря 2025, 00:54
23
0

Смотрите видеообзор поединка 14-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 декабря состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед дома сыграл вничью с Вест Хэмом (1:1).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Диогу Далот открыл счет для клуба из Манчестера на 58-й минуте.

Сунгуту Магассу выровнял ситуацию на 84-й минуте, установив окончательный счет (1:1).

АПЛ. 14-й тур, 4 декабря 2025

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:1

Голы: Далот, 58 – Магасса, 84

Видео голов и обзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Сунгуту Магасса (Вест Хэм).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Далот (Манчестер Юнайтед).
По теме:
Диогу Далот присоединился к Криштиану Роналду в одном интересном рейтинге
Красные Дьяволы без огня. Ман Юнайтед упустил победу над Вест Хэмом
Болонья – Парма – 2:1. Победный кубковый удар на 89 мин. Видео голов, обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
