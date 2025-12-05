Вечером 4 декабря состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед дома сыграл вничью с Вест Хэмом (1:1).

Диогу Далот открыл счет для клуба из Манчестера на 58-й минуте.

Сунгуту Магассу выровнял ситуацию на 84-й минуте, установив окончательный счет (1:1).

АПЛ. 14-й тур, 4 декабря 2025

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:1

Голы: Далот, 58 – Магасса, 84

