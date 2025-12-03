В четверг, 4 декабря состоится поединок 14-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Манчестер Юнайтед

Не слишком стабильная игра демонстрируется манчестерским коллективом в текущем сезоне. За 13 туров Премьер-лиги манкунианцы набрали 21 зачетный пункт, что позволяет находиться на 7-й позиции турнирной таблицы. Однако ситуация в таблице совсем плотная – и от 3-го и от 15-го места команда отстает на 3 очка.

С Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/32 финала после поражения в серии пенальти против «Гримсби». В еврокубках манчестерцы в этом сезоне не выступают.

Вест Хэм

Не слишком удачно проводят сезон «молотобойцы». После 13 туров чемпионата на их счету есть 11 очков, благодаря которым команда и занимает 17-ю строчку турнирной таблицы. Столько же баллов имеет и «Лидс» с 18-го места, однако лондонцы находятся выше из-за лучшей разницы забитых/пропущенных голов.

С Кубка английской лиги клуб вылетел на стадии 1/32 финала от «Вулверхемптона».

Личные встречи

В последних пяти официальных играх между командами ощутимое преимущество имеет «Вест Хэм». «Молотобойцы» за это время одержали 4 победы, манкунианцы – всего 1.

Интересные факты

«Вест Хэм» пропустил 27 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

«Вест Хэм» не может победитьна выезде уже 4 игры подряд. На счету команды 2 ничьи и 2 победы.

В последних 6-х играх «МЮ» ни разу не сохранил ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.52.