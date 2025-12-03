Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
04.12.2025 22:00 - : -
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 декабря 2025, 19:11 | Обновлено 03 декабря 2025, 19:19
36
0

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 4 декабря в 22:00 по Киеву

03 декабря 2025, 19:11 | Обновлено 03 декабря 2025, 19:19
36
0
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Манчестер Юнайтед

В четверг, 4 декабря состоится поединок 14-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Манчестер Юнайтед

Не слишком стабильная игра демонстрируется манчестерским коллективом в текущем сезоне. За 13 туров Премьер-лиги манкунианцы набрали 21 зачетный пункт, что позволяет находиться на 7-й позиции турнирной таблицы. Однако ситуация в таблице совсем плотная – и от 3-го и от 15-го места команда отстает на 3 очка.

С Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/32 финала после поражения в серии пенальти против «Гримсби». В еврокубках манчестерцы в этом сезоне не выступают.

Вест Хэм

Не слишком удачно проводят сезон «молотобойцы». После 13 туров чемпионата на их счету есть 11 очков, благодаря которым команда и занимает 17-ю строчку турнирной таблицы. Столько же баллов имеет и «Лидс» с 18-го места, однако лондонцы находятся выше из-за лучшей разницы забитых/пропущенных голов.

С Кубка английской лиги клуб вылетел на стадии 1/32 финала от «Вулверхемптона».

Личные встречи

В последних пяти официальных играх между командами ощутимое преимущество имеет «Вест Хэм». «Молотобойцы» за это время одержали 4 победы, манкунианцы – всего 1.

Интересные факты

  • «Вест Хэм» пропустил 27 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.
  • «Вест Хэм» не может победитьна выезде уже 4 игры подряд. На счету команды 2 ничьи и 2 победы.
  • В последних 6-х играх «МЮ» ни разу не сохранил ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.52.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
4 декабря 2025 -
22:00
Вест Хэм
Тотал больше 2.5 1.52 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Чернигов – Металлург. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Ровно 10% голов в АПЛ Эрлинг Холанд забил в ворота одной команды
Интер Милан – Венеция. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Манчестер Юнайтед - Вест Хэм прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Диего СИМЕОНЕ: «Не понимаю, почему ему не дали Золотой мяч. Он уникальный»
Футбол | 03 декабря 2025, 19:15 0
Диего СИМЕОНЕ: «Не понимаю, почему ему не дали Золотой мяч. Он уникальный»
Диего СИМЕОНЕ: «Не понимаю, почему ему не дали Золотой мяч. Он уникальный»

Тренер Атлетико восхищен игрой Рафиньи

Экс-футболисту сборной Украины разрешили построить новый стадион в Луцке
Футбол | 03 декабря 2025, 11:44 7
Экс-футболисту сборной Украины разрешили построить новый стадион в Луцке
Экс-футболисту сборной Украины разрешили построить новый стадион в Луцке

Тарас Михалик намерен инвестировать в проект стоимостью около десяти млн грн

Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Футбол | 03.12.2025, 18:52
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Бокс | 02.12.2025, 20:19
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Футбол | 03.12.2025, 08:42
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
01.12.2025, 20:01 133
Футбол
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
02.12.2025, 10:25 19
Футбол
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
02.12.2025, 12:43
Футбол
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
03.12.2025, 06:22 8
Футбол
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
03.12.2025, 07:22 2
Бокс
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 20
Футбол
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
02.12.2025, 17:59 17
Биатлон
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем