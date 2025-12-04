Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
04.12.2025 22:00 - : -
Вест Хэм
Англия
28
0

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 14-го тура АПЛ начнется 4 декабря в 22:00 по киевскому времени

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 4 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
