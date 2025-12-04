04.12.2025 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 14-го тура АПЛ начнется 4 декабря в 22:00 по киевскому времени
В четверг, 4 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
