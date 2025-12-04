В четверг, 4 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

