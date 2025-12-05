Бьют, но не забивают. Топ-15 худших финишеров сезона в топ-лигах

В прошлом сезоне худшим по реализации футболистом всех топ-чемпионатов стал... Уго Экитике. Да-да, провел прорывной сезон во Франкфурте, но запорол столько шансов, что даже неловко: наиграл на 21.6 xG, а отличился только 15 раз (-6.6). Помешало ли это ему летом пойти на повышение? Вовсе нет. Потому что «Ливерпуль» платил большие деньги не только за топ-финишера, но еще и за футболиста, который круто выбегает в контратаки, вовлечен в пасовую игру команды, имеет высокий уровень техники и готов прессинговать. На старте сезона Уго был, возможно, вторым лучшим игроком команды после Собослаи. Да и реализация пока у француза лучше, чем в прошлом году: в АПЛ наиграл на 2.5 xG, а отличился трижды. Поэтому плохая конвертация шансов не ставит крест на футболисте. Ну, обычно.

Сегодня говорим об исполнителях, которые, безусловно, талантливы, ведь иначе не попали бы в топ-лиги, однако имеют один существенный недостаток в сезоне: превращают топ-моменты в «тыквы». Чем больше отрицательная разница между фактическими и ожидаемыми забитыми (xG), тем выше в топе. Заинтригую: его лидер, если продолжит упускать возможности в текущем темпе, за сезон уйдет в -13.7 – вдвое худший результат нежели рекорд прошлого розыгрыша.

15. Николя Пепе («Вильярреал», -2.5)

Прибавил ли футболист в качестве игры после ухода из «Арсенала»? Еще бы. Прямо сейчас он второй лучший по оценке в команде в ЛЛ среди игроков с 400+ минутами, среди исполнителей с 600+ (основа в большинстве туров) – топ-1. Пасует под удары, создает голевые возможности для себя и для партнеров, зарабатывает на себе фолы... Вот все делает, но реализация – катастрофическая. Забил только 2 гола в сезоне Ла Лиги, а должен был как минимум вдвое больше. Ну и как здесь не вспомнить, что по потерянным очкам «Вильярреал» только в 2 баллах отставания от «Барселоны» в Примере? Если бы не какой-то из промахов Пепе, «субмарина» была бы лидером таблицы прямо сейчас. После травмы вернулся более конкретный в завершении Айосе (19 голов в предыдущем сезоне ЛЛ) – и вот Николя уже остался на скамейке и без минут в последнем матче чемпионата...

14. Горка Гурусета («Атлетик», -2.6)

Реализация портит сезон для команды из Бильбао. Ее ожидаемая разница голов в Ла Лиге на этом этапе розыгрыша – 20:16, а фактическая – 14:20. Соперники не упускают свои шансы, а «Атлетик» – да, причем регулярно. И лидер по расточительству в клубе – Гурусета. Наиграл на почти 4 мяча, а забил 1. Когда твой футбол – простой, то ты рассчитываешь на забитые голы таранного нападающего. А их нет – значит, нет и результатов. Единственное утешение – реализация Горки в предыдущие годы. За 3 последних сезона забил в ЛЛ 27 раз, хотя не набрал и 25 ожидаемых, худший полный розыгрыш завершил с балансом -0.1... Короче, почти наверняка исправится до мая. Но «Атлетик» страдает уже сейчас. Сезон может быть потерян еще до конца 2025 года. Отставание от топ-4 Ла Лиги аж 11 очков.

11-13. Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас», -2.7)

Первый представитель не из Ла Лиги в нашем топе! Спойлер: позже соберем по меньшей мере по 2 игрока из каждого из главных чемпионатов Европы. А пока приветствуем Жана, который теряет моменты в год, когда на него прицельно смотрит Дешам. Когда конкурируешь за позицию на скамейке запасных сборной с Тюрамом, то должен решать моменты в атаке в пользу своей команды. А Матета этого не делает: забил 7, а мог почти 10. Среди всей нашей топ-15 он набрал наибольший показатель xG, то есть имел лучшую выборку для того, чтобы не попасть в список худших – но даже так не выкарабкался. «Пэлас» сейчас в топ-5, а был бы как минимум в топ-4, если бы не промахи Филиппа. Мы бы тогда «орлов» едва ли не лучшими в сезоне в Англии после «Арсенала» называли. Однако Жан был против. Такими темпами может и не поехать на мундиаль.

11-13. Джон Ариас («Вулверхэмптон», -2.7)

Выше у нас были футболисты, из-за плохой реализации которых их команды с верхних половин таблиц не поднялись еще на несколько строчек выше. А здесь кардинально иной случай: из-за плохой конвертации моментов Ариаса «Вулвз» рискуют побить антирекорд АПЛ по количеству набранных очков за всю историю чемпионата! У Джона 0 голов. И это катастрофа, потому что в команде он лучший по ударам: нанес уже 14 за сезон. Аж 4 из них – с вратарской площадки… У него было аж 3 шанса на 0.6+ xG, то есть из категории «легче забить, чем не сделать этого». И во всех 3 случаях он ни разу даже в створ не попал. 8 ударов из пределов штрафной – 0 сейвов у вратарей-соперников, но и 0 голов. Таких, как Джон, еще поискать надо. «Вулвз» своего нашли – теперь на последней строчке таблицы без побед.

11-13. Гонсалу Рамуш («ПСЖ», -2.7)

Наиграл на почти 5, а забил только 2. Немного жаль Рамуша, который может и умеет забивать, но на скамейке запасных теряет свое голевое чутье. Предыдущий сезон был худшим для него по реализации в карьере, а этот пока идет на умножение показателя в 2 раза. Конечно, не в лучшую сторону. Гонсалу получает свои крохи времени со скамейки, хорошо открывается, но не успевает почувствовать игру. Пропустил матч, вышел на последние минуты следующего – и уже нужно реализовать единственный момент. Ну кто так умеет? Абсолютному большинству форвардов нужно оставаться в тонусе, помнить, как это – бить по воротам регулярно. Рамуш, кажется, среди таких. Поэтому новый сезон – новые «достижения» в реализации. Впрочем, мы ему обязаны: если бы он забивал больше, в Лиге 1 сейчас не было бы ни «Ланса» на первом месте, ни чемпионской интриги.

9-10. Людовик Ажорк («Брест», -2.8)

Вот нравится мне, что пока в топе мы идем дуплетами: последовательно 2 из Ла Лиги, 2 из АПЛ, 2 из Лиги 1. Предпоследний представитель чемпионата Франции в сегодняшнем тексте – «столб» из «Бреста». 197 сантиметров, поэтому голы после выигранных верховых единоборств должны идти в придачу... Должны, но не идут: Ажорк наиграл на 4, а забил только 1. Насколько это вредит «Бресту»? Ну, пожалуй, не очень: Людовик решил быть полезным по-другому. Уже отдал в Лиге 1 аж 4 ассиста при том, что за 3 предыдущих сезона в чемпионатах Франции и Германии суммарно выполнил только 3. Его рекорд по этому показателю – 8, то есть пока Ажорк идет на его улучшение. Ну и да, верховые, чтобы команда выходила из обороны через длинный пас, выигрывает: сделал это уже в 85 случаях, ближайший по показателю нападающий лиги – только 33… Полезен и без голов, но если еще и забивать начнет, то цены ему не будет.

9-10. Сантьяго Хименес («Милан», -2.8)

Среди нашей топ-15 Хименес – второй худший по количеству сыгранных минут. Даже Рамуш в «ПСЖ» получает больше. Но мексиканца от расточительства это не спасло: забил 0, хотя должен был 3. Ариас со своей «баранкой» задал очень высокую планку, но Сантьяго принимает этот вызов: он умудрился промолчать при 20 ударах из пределов штрафной площадки соперника. Дважды расстрелял каркас, а свой лучший по xG удар направил... в защитника. Даже не во вратаря. Киперы Хименеса вообще не очень-то и беспокоят: он попал в них только в 6 из 21 случая. При этом Сантьяго по карьере вообще-то хороший финишер: аж 4 последних сезона закрыл с разницей ±0.3 между xG и голами. Ювелир, который реализует ровно столько, сколько и должен. Но не в этом сезоне. Если бы забивал в розыгрыше 25/26, «Милан» лидировал бы в Серии А с отрывом.

8. Бету («Эвертон», -3.1)

В АПЛ в этот четверг сыграли 1 матч. «Эвертон» в нем не играл, но на него тот повлиял: один футболист «МЮ» (о нем позже) не пустил в наш топ нападающего «ирисок». Речь о Барри с его дефицитом в 2.4: забил 0, хотя должен был отличиться хотя бы пару раз. Зачем здесь упоминание француза? Потому что «Эвертон» был в шаге от того, чтобы стать единственной командой в нашем материале, которая имеет аж 2 представителя в топ-15. Оба – ее нападающие. На двоих Барри и Бету упустили шансов на 5.5 xG – этого бы хватило для лидерства у нас сегодня. То есть победитель топа будет другим, но команду-триумфатора я готов назвать вам уже сейчас. Это «Эвертон». Скажу страшное: если бы не эти горе-нападающие, «ириски» были бы как минимум в топ-4. Мойес – гений, если даже с такими «бомбардирами» в верхней половине таблицы.

7. Ренсфорд Кенигсдорффер («Гамбург», -3.2)

Где-то примерно сейчас начинаются действительно хардкорные парни, провалы в завершении которых стоят командам потерь очков и/или поражений. Один из них – вот этот юноша с фамилией, которую даже прочитать трудно. В прошлом сезоне забил 14 в Б2, поэтому рассчитывал продолжить отличаться и после повышения... Но нет, вратари Бундеслиги оказались слишком крепкими орешками для Ренсфорда. 7 явных голевых моментов – 0 забитых голов в этих эпизодах, зато 4 сейва голкиперов. Форвард «Гамбурга» даже пенальти успел не реализовать... Но 1 гол все-таки забил. Проблема в том, что по xG он в топ-11 игроков всего сезона Бундеслиги, без баварцев – в топ-8, а по ударам – в топ-4 без учета Кейна, Олисе и Диаса. Мог бы быть топ-бомбардиром, а вместо этого стал топ-транжирой.

6. Альваро Мората («Комо», -3.5)

Топ был бы неполноценным без хотя бы одного очевидного героя. Мората никогда не считался тем, кто точно реализует свой топ-шанс в решающий момент. Нет, скорее наоборот: точно запорет, когда его гол будет так нужен. Но именно на дистанции Альваро всегда был довольно убедительным. 5 последних сезонов в топ-чемпионатах – 5 плюсовых лет по балансу ожидаемых-фактических забитых голов. То есть реализация была. Упускал топ-шансы, но потом отличался ударами из потенциально менее опасных позиций. Но в этом сезоне по-другому. Помните, о Хименесе писал, что он в нашей топ-15 второй худший по сыгранным минутам? Так вот, Мората – худший. Но даже так имел моментов на 3.5 гола. Сколько забил? Ни одного. Вот-вот должно прорвать. Ну, наверное. Если бы это уже произошло, «Комо» шел бы в топ-4.

3-5. Бруну Фернандеш («МЮ», -3.6)

Рывок на несколько позиций вверх в нашем топе сделал Бруну вчера в матче с «Вест Хэмом». Еще совсем немного – и присвоил бы «чистое» третье место. Но нет, поделит его с еще двумя героями. Сам забрался так высоко благодаря Амориму, который заставил португальца играть в сезоне «восьмеркой», ниже, чем обычно. Теперь Бруну очень часто бьет издалека – и это не окупается. В нашей топ-15 Фернандеш – единственный со средней дистанцией удара более 19 метров (20.4). Обычно дальними трудно пробиться высоко среди расточителей. Но Бруну очень старается: уже в топ-3 игроков АПЛ по количеству попыток забить из-за пределов штрафной. Таких у него 16, а удачных – 0. Добавьте сверху нереализованный пенальти – и вот вам высокое место в негативном топе.

3-5. Андрей Илич («Унион», -3.6)

Лишь 1 футболист сумел пробраться в нашу топ-5 вообще без голов. Этот гений – Илич из «Униона». 21 удар, и все – неудачные. Да что там: он еще и стал худшим в топ-12 по проценту попаданий в створ (19%). У Андрея 2 матча с 1+ xG в сезоне – это очень много для футболиста команды-середняка лиги. В обоих он не отличился, а команда потеряла очки в каждом. Что еще должно быть у одного из лидеров такого топа по канону? Нереализованный пенальти? Есть. Удар с центра вратарской? Тоже есть. Единственное утешение: Илич после того, как понял, что с завершением не складывается, как и Ажорк, пошел отдавать ассисты партнерам – и уже выполнил 5. Ок, аж 3 – в одном матче, но это уже детали. Ну и выигранные единоборства также штампует стабильно. Еще один столбообразный форвард в топе, кстати. Кажется, больше одновременно и больших, и забивных не делают.

3-5. Исса Сумаре («Гавр», -3.6)

«Гавр» над зоной вылета, а по ожидаемым очкам – в топ-10. То есть хорошо играет в футбол, но чего-то не хватает. Вот вам ответ чего: реализации Сумаре. В топ-11 нашего зачета он имеет больше всего голов в чемпионате, аж 3. Но наиграл чуть ли не на 7. Он в топ-10 футболистов Л1 по ожидаемым забитым в сезоне, однако в зачете бомбардиров вне топ-40. Забил из 3 голов 2 с пенальти и с линии ворот, а еще 1 мяч – с 30 (!) ударов по воротам. Самый универсальный игрок топа, потому что нанес 10 ударов из-за пределов штрафной, 3 в каркас, 4 с вратарской, пытался пробить вратарей в том числе с острых углов... Но просто не идет. Сейчас на серии из 7 матчей без голов, команда – на 4-матчевой без побед. Интересно, что играет даже после того, как перестал забивать: в сезоне Л1 не пропустил ни одной минуты. Конечно, единственный такой в топе. Грустно, когда транжира у тебя – незаменимый.

2. Гифт Орбан («Верона», -4.1)

Осталась лишь пара монстров инвертированной реализации. Меньший из них играет за «Верону». Где команда из-за его расточительства? В зоне вылета с 6 очками за 13 туров. Представьте, насколько выше могла бы быть, если бы Орбан забил 6 голов, а не 2. Уже 6 раз «Верона» играла вничью, 4 из 6 поражений потерпела с разницей в один мяч. То есть один удар каждый раз мог изменить все в ее пользу, но никто его не наносил. Мог Гифт, но почти каждый раз он делал подарок сопернику. Орбан реализовал только 2 из 12 ударов в створ – худшая конвертация среди героев сегодняшнего текста. Вратари Серии А мечтают, чтобы по их воротам пробил Гифт, потому что тогда они точно отбивают и накручивают себе статистику. Нападающий реализовал только 2 явных голевых момента из 11. Для сравнения, Рамуш с немного более высокой позиции топа – 2 из 6, Матета – 3 из 15. А куда уже хуже?

1. Мойзе Кин («Фиорентина», -4.7)

А, есть куда. Снова представитель клуба Серии А. Снова из команды, которая в зоне вылета. Снова 6 очков в 13 матчах. Могу сказать похожие вещи: если бы Кин реализовывал свои шансы просто на нормальном уровне, «Фиорентина» была бы намного выше. Сезон все еще был бы неудачным, но «фиалки» не волновались бы о сохранении прописки. Вероятно, Пиоли бы не уволили. Но нет, Кин упустил возможности – и забил только 2 гола, хотя наиграл на все 7. Абсолютно сумасшедшие 47 ударов на его счету! Запас над кем-либо в топе составляет 11+ позиций. Кин имеет больше всего ударов/90 минут (3.97) и среди худших по проценту попаданий в створ (21%). Впрочем, итальянец и из вратарей героев делает регулярно: 8 раз его удары были отбиты. Также один из «лучших» среди названных сегодня.

2 удара в каркас. 36 ударов из пределов штрафной без учета пенальти – и все безголевые. Кин имел 6 попыток забить из вратарской – и в большинстве случаев даже не попал в створ. Более 25% попыток – заблокированные, то есть прямо в соперников. Это худший показатель среди сегодняшних героев, конечно. В таком же темпе Кин к маю уйдет в -13 по разнице между ожидаемыми и фактическими забитыми голами – это слишком много. Рекорд последних 5 сезонов – -6.6 Экитике 2024/25 и Крамарича 2021/22. Даже отметку в -6 на дистанции сумели покорить за этот промежуток времени менее десятка футболистов. То есть Кин делает что-то абсолютно невозможное и необыкновенное. И напрашивается на подозрение в том, что «сливал» тренера, который ему не нравился...

Больше Пиоли не во Флоренции. Возможно, сейчас как прорвет. Но если вдруг нет... Что ж, тогда мы смотрим, как на наших глазах, в прямом эфире, пишется история. Пусть даже ее главный автор в основном попадает ручкой по столу вместо бумаги.