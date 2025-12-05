Эксперт: «Динамо Шовковского – это Арсенал Венгера. Не забываем»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко считает, что фанам Динамо после увольнение тренера Александра Шовковского не стоит забывать весь позитив, который был при наставнике.

«Многие фаны Динамо считают, что с увольнением Шовковского случилось что-то очень позитивное в команде. Однако и успехи забывать не нужно. Шовковский привел Динамо к чемпионскому титулу. За 9 лет сколько команда раз была чемпионом? Всего дважды, и один из титулов завоевал Шовковский».

«И прошли чемпионат без поражений. Непобедимые. Как Арсенал Арсена Венгера в сезоне 2003/04. И это навсегда остается в истории. Не нужно только негатив помнить», – сказал Вацко.

Вместо Шовковского наставником стал Игорь Костюк.