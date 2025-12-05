Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт: «Динамо Шовковского – это Арсенал Венгера. Не забываем»
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 17:51 | Обновлено 05 декабря 2025, 18:10
592
1

Эксперт: «Динамо Шовковского – это Арсенал Венгера. Не забываем»

Вацко отметил победный сезон киевлян

Эксперт: «Динамо Шовковского – это Арсенал Венгера. Не забываем»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко считает, что фанам Динамо после увольнение тренера Александра Шовковского не стоит забывать весь позитив, который был при наставнике.

«Многие фаны Динамо считают, что с увольнением Шовковского случилось что-то очень позитивное в команде. Однако и успехи забывать не нужно. Шовковский привел Динамо к чемпионскому титулу. За 9 лет сколько команда раз была чемпионом? Всего дважды, и один из титулов завоевал Шовковский».

«И прошли чемпионат без поражений. Непобедимые. Как Арсенал Арсена Венгера в сезоне 2003/04. И это навсегда остается в истории. Не нужно только негатив помнить», – сказал Вацко.

Вместо Шовковского наставником стал Игорь Костюк.

Динамо Киев Виктор Вацко Александр Шовковский Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
Gargantua
это не отвечает украинской ментальности, в основе которой необоснованно завышенная самооценка и постулат, что мне все должны.
потому когда успех, то "ну ладно, продолжайте", а когда провал то сразу "все козлы, ганьба и геть".
Ответить
+1
