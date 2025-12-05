Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь Полтавы о победе над Динамо: «Я не скажу, что игра была тяжелой»
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 14:11 |
218
1

Вратарь Полтавы о победе над Динамо: «Я не скажу, что игра была тяжелой»

Валерий Восконян подвел итоги матча с киевским «Динамо»

05 декабря 2025, 14:11 |
218
1 Comments
Вратарь Полтавы о победе над Динамо: «Я не скажу, что игра была тяжелой»
СК Полтава

Вратарь «Полтавы» Валерий Восконян поделился впечатлениями от победы над «Динамо» (2:1) в матче 14-го тура УПЛ.

– Поделитесь впечатлениями после победы над «Динамо». Много поздравлений получили?

– Мне кажется, что поздравлений было больше, чем на день рождения. Звонили, писали люди.

– 26 ударов от динамовцев, 12 в створ. Как оцените свой матч? Футбольная удача или ловили кураж?

– Можно сказать и то, и другое.

– Ожидали ли вы такой результат встречи? Был акцент перед игрой на то, что у киевлян новый тренер?

– Да, нам тренер говорил, что у них смена тренера, что люди будут доказывать, что будет очень трудно. Нам отступать было некуда, мы на последнем месте, ниже некуда, просто делали свое дело.

– После пропущенного мяча на 79-й минуте появилось волнение, что можно потерять победу?

– Нет, мне кажется, что на контратаке могли и третий забить, было как-то спокойно. Я не скажу, что игра была тяжелой, даже мы с ребятами говорили, все говорят, что было не сильно тяжело.

Ранее Евгений Мисюра прокомментировал победу «Полтавы» над «Динамо».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с тренером
Шанс от Костюка? Четыре игрока Динамо U-19 могут сыграть против Кудровки
Карпаты может возглавить испанский специалист
Валерий Восконян Полтава Динамо Киев Динамо - Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Трибуна
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
Футбол | 04 декабря 2025, 17:55 1
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника

Богдан Редушко дебютировал за первую команду в матче против «Полтавы»

ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
Футбол | 05 декабря 2025, 07:40 9
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры

Елизавета Третьякова продолжает радовать контентом

Брест – Монако. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 05.12.2025, 14:51
Брест – Монако. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Брест – Монако. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
Футбол | 05.12.2025, 07:49
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Футбол | 05.12.2025, 05:02
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
batistuta
Як два пальця обосать...
Ответить
0
Популярные новости
Таблицы ЧМ-2025 по socca после 2 туров. Сборная Украины лидирует в группе
Таблицы ЧМ-2025 по socca после 2 туров. Сборная Украины лидирует в группе
03.12.2025, 12:23
Другие виды
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
04.12.2025, 04:55 14
Бокс
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 1
Футбол
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
03.12.2025, 08:42 11
Футбол
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
03.12.2025, 09:15 12
Футбол
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
04.12.2025, 08:02 4
Футбол
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
04.12.2025, 12:30 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем