Вратарь Полтавы о победе над Динамо: «Я не скажу, что игра была тяжелой»

Вратарь «Полтавы» Валерий Восконян поделился впечатлениями от победы над «Динамо» (2:1) в матче 14-го тура УПЛ.

– Поделитесь впечатлениями после победы над «Динамо». Много поздравлений получили?

– Мне кажется, что поздравлений было больше, чем на день рождения. Звонили, писали люди.

– 26 ударов от динамовцев, 12 в створ. Как оцените свой матч? Футбольная удача или ловили кураж?

– Можно сказать и то, и другое.

– Ожидали ли вы такой результат встречи? Был акцент перед игрой на то, что у киевлян новый тренер?

– Да, нам тренер говорил, что у них смена тренера, что люди будут доказывать, что будет очень трудно. Нам отступать было некуда, мы на последнем месте, ниже некуда, просто делали свое дело.

– После пропущенного мяча на 79-й минуте появилось волнение, что можно потерять победу?

– Нет, мне кажется, что на контратаке могли и третий забить, было как-то спокойно. Я не скажу, что игра была тяжелой, даже мы с ребятами говорили, все говорят, что было не сильно тяжело.

Ранее Евгений Мисюра прокомментировал победу «Полтавы» над «Динамо».