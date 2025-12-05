Вратарь Полтавы о победе над Динамо: «Я не скажу, что игра была тяжелой»
Валерий Восконян подвел итоги матча с киевским «Динамо»
Вратарь «Полтавы» Валерий Восконян поделился впечатлениями от победы над «Динамо» (2:1) в матче 14-го тура УПЛ.
– Поделитесь впечатлениями после победы над «Динамо». Много поздравлений получили?
– Мне кажется, что поздравлений было больше, чем на день рождения. Звонили, писали люди.
– 26 ударов от динамовцев, 12 в створ. Как оцените свой матч? Футбольная удача или ловили кураж?
– Можно сказать и то, и другое.
– Ожидали ли вы такой результат встречи? Был акцент перед игрой на то, что у киевлян новый тренер?
– Да, нам тренер говорил, что у них смена тренера, что люди будут доказывать, что будет очень трудно. Нам отступать было некуда, мы на последнем месте, ниже некуда, просто делали свое дело.
– После пропущенного мяча на 79-й минуте появилось волнение, что можно потерять победу?
– Нет, мне кажется, что на контратаке могли и третий забить, было как-то спокойно. Я не скажу, что игра была тяжелой, даже мы с ребятами говорили, все говорят, что было не сильно тяжело.
Ранее Евгений Мисюра прокомментировал победу «Полтавы» над «Динамо».
