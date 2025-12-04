Защитник СК Полтава: «Свой план на игру с Динамо ми выполнили»

В матче 14-го тура УПЛ СК «Полтава» сенсационно обыграл чемпиона Украины киевское «Динамо». Результат поединка прокомментировал защитник полтавского клуба Евгений Мисюра.

– Как праздновали этот исторический результат, что тренеры говорили команде?

– Тренеры поздравили с победой, также в раздевалку пришел президент клуба Сергей Иващенко, тоже поддержал команду. Сказал, что нужно двигаться дальше, ведь впереди две важные игры, в которых нужно брать шесть очков с прямыми конкурентами и подняться хотя бы в зону переходных матчей.

– Когда ехали в Киев на игру с Динамо, осознавали, что сможете завоевать очки или победить?

– Мы понимали, что Динамо будет после тяжелого матча на евроарене и переезда, поэтому думали, что физически они будут немного подсевшими. Тактика на игру была такой, что мы выжидаем, играем плотно в обороне и выбегаем в контратаку.

– После забитого гола показалось, что вы еще больше поверили в свои силы и не стали отсиживаться в обороне.

– Мы почувствовали, что можем играть и дальше атаковали. Динамо – качественная команда, она нас прессинговала очень хорошо. Несмотря на это, мы свой план на игру выполнили.

– Борьбы на поле тоже хватало, немало стыков…

– Футбол – это контактная игра, без единоборств не победишь.