Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Карпаты
Команды играют матч 15 тура УПЛ
В пятницу, 5 декабря, стартует 15-й тур Украинской Премьер-лиги. В стартовом матче заключительного тура первого круга УПЛ сойдутся луганская Заря и львовские Карпаты.
Команды сыграют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве. Обслужит матч украинская бригада арбитров во главе с Денисом Шурманом.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей. Карпаты находятся на 9 строчке с 19 баллами.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
