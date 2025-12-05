Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Карпаты
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 16:12 |
110
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Карпаты

Команды играют матч 15 тура УПЛ

Коллаж Sport.ua

В пятницу, 5 декабря, стартует 15-й тур Украинской Премьер-лиги. В стартовом матче заключительного тура первого круга УПЛ сойдутся луганская Заря и львовские Карпаты.

Команды сыграют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве. Обслужит матч украинская бригада арбитров во главе с Денисом Шурманом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей. Карпаты находятся на 9 строчке с 19 баллами.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.64 для «Зари» и 2.71 для «Карпат». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Когда играют Шахтер и Динамо? Все прогнозы на 15-й тур УПЛ 2025/26
В Полтаве отреагировали на обвинения в участии в договорных матчах
Заря – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск где смотреть Заря - Карпаты
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
