Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без побед Реала и Барселоны. Прогнозы на 15 тур Ла Лиги
Испания
05 декабря 2025, 15:57 | Обновлено 05 декабря 2025, 16:03
186
0

Без побед Реала и Барселоны. Прогнозы на 15 тур Ла Лиги

В матчах грандов лучше поставить на голы. Но какие варианты выбрать?

05 декабря 2025, 15:57 | Обновлено 05 декабря 2025, 16:03
186
0
Без побед Реала и Барселоны. Прогнозы на 15 тур Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

«Эспаньол» уже наиграл в сезоне Ла Лиги на 24 xG. Всего за 14 туров. В прошлом розыгрыше имел 38 ожидаемых голов за 38 поединков. То есть прогресс колоссальный, и в таком же темпе в мае команда будет иметь 65 xG – больше, чем 16 из 20 клубов предыдущего розыгрыша чемпионата. Секрет? Максимально неочевидный: продажа вратаря. Кипер Гарсия спасал каталонцев от пропущенных целый год. В какой-то момент команда смирилась с тем, что очки ей приносят именно вратарь и его сейвы, и играла соответственно – с большой вовлеченностью вратаря, то есть в футбол у собственных ворот. Теперь лучшего голкипера ЛЛ предыдущего сезона в клубе нет, поэтому можно, даже стоит играть по-другому. И оказалось, что команда может. Просто не знала, что была на это способна. Чтобы узнать, пришлось продать лидера. Теперь пожинает плоды.

Можно только пожелать каждому быть как «Эспаньол»: уметь попрощаться с хорошим вовремя, чтобы дать себе шанс на что-то еще лучше. В, надеюсь, лучшее будущее заглядываем сегодня прогнозами на новый тур Ла Лиги. Снова разобрали вообще все поединки уик-энда, как вы любите.

05.12. Овьедо – Мальорка, Обе забьют и Х2, 2.62

Обычно «Мальорка» – низовая команда. Крайне прагматичная, не слишком креативная в атаке и надежная в игре у собственных ворот. Обычно. Но не в начале этого сезона: пока пропускает на уровне аутсайдеров лиги. Поэтому приходится адаптироваться. Новая версия «Мальорки» забила в 7 из 8 последних матчей чемпионата. Пропустила же в 7 из 7 гостевых. Все еще не команда-праздник, но уже далеко не та, в матчах которой обязательно нужно заигрывать ТМ. Особенно не стоит сейчас, потому что она едет к «Овьедо» – команде, которая в 4 из 6 последних туров позволяла своим соперникам создать у ее ворот шансов на 2+ xG. Поэтому ее гол в матче прогнозировать легко. В прошлом сезоне не проиграла никому из зоны вылета ЛЛ в 6 из 6 матчей, поэтому ее как минимум ничья – тоже. Ну и свою норму по пропущенным выполнит хотя бы в мяч (уже есть 14 в 7 выездах), куда же без этого.

06.12. Вильярреал – Хетафе, Угловые: Ф2(+1.5), кф. 1.88

«Вильярреал» сильнее, без вариантов. Он в таблице выше «Атлетико», хотя имеет по сравнению с «матрасниками» матч в запасе. Команда проводит выдающийся сезон, но... должно ли это существенно влиять на оценку ее способности/неспособности выигрывать по угловым? Аж в 7 из 14 первых туров чемпионата «субмарина» проиграла по этому показателю. Побед меньше 50%. Разница между заработанными угловыми на чужие ворота и допущенными на свои с запасом меньше единицы/матч. А соперник серьезный – «Хетафе», который своим интенсивным прессингом не дает соперникам добираться до собственных ворот. Подход работает: в прошлом сезоне коллектив проиграл по угловым только в 12 из 38 туров, менее чем в трети. Конкретно с «Вильярреалом» тогда сыграл по ним 3:1 и 5:5. Здесь линия на угловые неоптимальна – пользуемся.

06.12. Алавес – Реал Сосьедад, К1 забьет 1-2 гола, кф. 1.62

Предупреждаю: далее будет несколько подряд ставок на мультиголы. В Испании, где нечасто играют 0:0 и еще реже забивают 3+, такие варианты актуальны. Первый – вот здесь. «Алавес» с самого старта чемпионата забил в ворота соперника 3+ за матч только один раз, в целом в Ла Лиге – только в 1 из 28 последних попыток. Слишком слабый состав для того, чтобы отличаться большим количеством голов. Но вот хоть раз забить «Алавес» смог аж в 8 из 14 туров чемпионата – в большинстве. Дома статистика еще лучше, здесь аж 5 из 7 попыток – удачные. Самое время пополнить эту копилку, ведь «Сосьедад» подходит к поединку на 8-матчевой серии с пропущенными в Ла Лиге. В гостевых поединках стрик еще длиннее – аж 18 поединков. Последний раз не пропустил на выезде в Примере «Сосьедад» аж в декабре прошлого года. Поэтому играем против его защиты.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

06.12. Бетис – Барселона, К1 забьет 1-2 гола, кф. 1.57

Антони дали непродолжительную дисквалификацию за красную 2 недели назад, так что да: он сыграет против «Барселоны». А речь все-таки об одном из лучших футболистов чемпионата, визави которого на поле станет Бальде – «Бетис» абсолютно точно будет иметь шансы забить. Да и вообще: мы говорим о команде, которая сумела отличиться в 13 из 14 туров чемпионата. В прошлом сезоне она же забила в ворота всех клубов топ-4 на своем поле. И в этом розыгрыше справляются даже без Иско: испанца на поле мы почти не видим из-за травм, а команда все отличается и отличается... «Барселона» пропустила в 6 гостевых матчах Ла Лиги подряд, имела изнурительный поединок в середине недели – забитый местными мяч вытекает. Однако 1-2 гола – максимум для «Бетиса»: это же «Барса». С Фликом она пропустила 3+ только в 2 из 26 гостевых матчей Ла Лиги.

06.12. Атлетик – Атлетико, К2 забьет 1-2 гола, кф. 1.57

«Атлетик» пропустил слишком много от «Барселоны» (0:4) и «Реала» (0:3) чуть ранее. Это не свойственно команде, в ворота которой влетело всего 9 мячей за 6 матчей с тройкой лидеров Ла Лиги в прошлом сезоне. Тогда наша ставка сыграла в 5 из 6 случаев. А теперь – провал за провалом. Но, наверное, нормально, когда тебе забивают 3+ «Реал» и «Барселона». А вот когда «Атлетико» – нет. Точно не вне Мадрида, потому что за пределами столицы Испании «матрасники» в этом сезоне отличились суммарно только 8 раз в Ла Лиге. В 7 матчах. Причем в каждом – аккуратно по 1-2 раза, то есть наша ставка сыграла в 100% случаев. Даже на аренах скромных «Алавеса» и «Осасуны». В двух последних личных встречах «Атлетико» забил «Атлетику» ровно по одному голу – вряд ли сейчас, после тяжелой игры на неделе, будет более успешным в атаке.

07.12. Эльче – Жирона, Х2+ТБ2.5, кф. 3.5

Смело? Да. Но не без оснований. В первую очередь, из-за того, во что играют команды. «Эльче» пропустил в 5 турах подряд, а дома забил в 6 из 7 матчей сезона Ла Лиги – выступает стабильно результативно. «Жирона» же имеет после 14 туров немало забитых и пропущенных голов (разница 13:26), но наиграла, согласно xG, на еще большее количество (должна была быть разница 17:31, то есть по 3.43 гола за матч). Еще и на серии из 7 туров, в которых отличается. Трудно представить, что 2 команды, которые хотят играть в футбол, в личной встрече откажутся это делать и закроются в своих штрафных площадках. Х2 на «Жирону» выбираем для увеличения коэффициента: пузырь «Эльче» лопнул. Команда 7 туров без побед. Типичный случай: новичок с ноги ворвался в лигу, а потом посыпался. «Жирона» лобовой матч за жизнь не проиграет.

07.12. Валенсия – Севилья, Ф1(-1), кф. 3.1

Снова высокий коэффициент, снова ставка против команды, которая посыпалась. Речь о «Севилье», которая проиграла в 5 из 6 последних туров чемпионата. Единственная победа на отрезке – домашняя, в гостях – серия из 3 поражений подряд, причем каждое сопровождалось минимум парой пропущенных. Что пошло не так? Ну, во-первых, травмы. Несколько неприятных – и сразу проблемы, потому что скамейки как таковой нет. Во-вторых, просто перестало везти. «Севилья» и до луз-стрика не играла хорошо, но побеждала благодаря лучшей реализации. Больше этого не делает, поэтому можно указать на то, что команда в топ-3 с конца по xPTS в лиге. По ожидаемым забитым «Севилья» в топ-3 худших, по ожидаемым пропущенным – в топ-5. Не получается как следует у команды совсем ничего – сладкая булочка для любого. А «Валенсия» со старта предыдущего сезона выиграла у команд нижней половины таблицы дома 7 из 10 матчей. Из 4 ее последних побед здесь 3 – в 2+ голов.

07.12. Эспаньол – Райо Вальекано, ТБ2, кф. 1.64

Во вступлении были цифры, доказывающие, что атака «Эспаньола» – топ. Одна из лучших в Испании прямо сейчас. Уровень еврокубков. А вот оборона – нет. Да, в чемпионате только 16 пропущенных, но ожидаемых – 20. 6 из 7 последних соперников «Эспаньола» в лиге наиграли против него на 1+ xG, а сам коллектив забил в 6 из 7 последних поединков. То есть и эффективен впереди, и ненадежен в игре у собственных ворот. Нужен только играющий соперник – и ТБ гарантирован. «Райо» подойдет. Команда из тех, кто любит владеть мячом и разыгрывать комбинации. Играет сама и дает играть сопернику. В прошлом сезоне они с «Эспаньолом» завершили личные встречи чемпионата со счетами 2:1 и 4:0. И это тогда каталонцы еще имели топ-вратаря и боялись атаковать – больше не имеют и не боятся. На ТБ2 можно ставить смело.

07.12. Реал Мадрид – Сельта, Обе забьют и ТБ3.5, кф. 2.33

Люблю матчи «Сельты» с топ-клубами Ла Лиги: здесь всегда весело. Не знаю, что нового рассказать... В клубе еще год назад решили играть в атаку. «Сельта» пропустила 57 голов в прошлом чемпионате – а летом пошла за новыми нападающими. Показательно. Тогда, кстати, забила в ворота «Реала» 3 гола за 2 матча, в воротах «Реала» и «Барселоны» суммарно со старта предыдущего розыгрыша отличилась 10 раз из 5 попыток. Ни в одном матче не промолчала. Недавно забила 2 каталонцам еще до перерыва, но и пропустила аж 4 (2:4). Команда отличилась в 12 из 14 туров чемпионата. Во скольких пропустила? В 13. «Реалу» до сих пор тяжело против низких блоков, но здесь такого не будет – только футбол атака на атаку. Такое «сливочным» понравится. Против «Реала» и «Барсы» «Сельта» сыграла через ОЗ+ТБ3.5 в 4 из 5 последних случаев.

07.12. Реал Мадрид – Сельта, Мбаппе забьет 2+ голов, кф. 2.5

Килиан проводит один из лучших годов в истории футбола. Уже имеет 62 гола в 2025. Если вдруг сумеет забить еще 8 за 4 матча, то это будет вторым лучшим результатом в XXI веке. Больше 69 до сих пор имел только Месси в том самом году. Повторить рекорд Роналду легче: нужно забить «всего лишь» 7. Короче, когда говорим о Мбаппе в 2025 году, то имеем в виду одного из лучших бомбардиров в истории. А для таких забивать 2+ – норма и обыденность. Тем более дома. Тем более в ворота середняка. Тем более в матче, где «сливочные» будут иметь немало атак на скорости. Килиан в форме, а еще забивает ровно каждый второй мяч команды в чемпионате – если «Реал» будет часто отличаться, то в основном его ногами. Футболист мотивирован поставить рекорд. Команда мотивирована вернуть себе первую строчку в таблице. Пора поверить во француза.

08.12. Осасуна – Леванте, 1 тайм: ИТБ1(0.5), кф. 1.75

Сразу в лоб: «Осасуна» забивала еще до перерыва в 12 (!) домашних матчах Ла Лиги подряд. С февраля этого года не пропустить на этой арене в первом тайме сумел только «Реал». Серия сумасшедшая, ведь даже у пары испанских грандов домашняя сейчас короче. Может, арена «магическая». Может, команда ставит все на этот ранний гол. А может, это положительный аналог самосбывающегося проклятия: футболисты выходят на поле и даже представить себе не могут, что не забьют до перерыва. И забивают. Тем не менее, серия есть – значит, ставка имеет смысл. Еще один весомый аргумент в ее пользу – последние результаты «Леванте». 6 матчей с пропущенными и 4 поражения подряд. В гостях «Леванте» сыграл на ноль только дважды за сезон – с «Жироной» и «Овьедо», прямо-таки аутсайдерами. «Осасуна» сильнее. Поэтому забьет. Очень вероятно, еще в 1 тайме.

РЕКЛАМА 21+
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

По теме:
Овьедо – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Навалькарнеро – Хетафе. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
Ла Лига - betking
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер отменяется? Тренер Трабзонспора изменил свое мнение о Сикане
Футбол | 05 декабря 2025, 14:37 0
Трансфер отменяется? Тренер Трабзонспора изменил свое мнение о Сикане
Трансфер отменяется? Тренер Трабзонспора изменил свое мнение о Сикане

Украинец получит новый шанс в Турции

Ковалец обратил внимание на проблемы судейства в УПЛ. Предлагает решение
Футбол | 05 декабря 2025, 07:33 5
Ковалец обратил внимание на проблемы судейства в УПЛ. Предлагает решение
Ковалец обратил внимание на проблемы судейства в УПЛ. Предлагает решение

Известный тренер считает, что нужно провести реформу украинского арбитража

На Довбика претендуют два известных клуба. Артем принял решение
Футбол | 05.12.2025, 08:28
На Довбика претендуют два известных клуба. Артем принял решение
На Довбика претендуют два известных клуба. Артем принял решение
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Футбол | 05.12.2025, 05:02
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
Футбол | 04.12.2025, 22:39
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 1
Футбол
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
04.12.2025, 07:37 11
Футбол
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
04.12.2025, 12:30 28
Футбол
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 30
Футбол
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
05.12.2025, 08:59 1
Бокс
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
Динамо может подписать украинца, который покинул Олимпиакос
Динамо может подписать украинца, который покинул Олимпиакос
04.12.2025, 07:44 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем