Без побед Реала и Барселоны. Прогнозы на 15 тур Ла Лиги

«Эспаньол» уже наиграл в сезоне Ла Лиги на 24 xG. Всего за 14 туров. В прошлом розыгрыше имел 38 ожидаемых голов за 38 поединков. То есть прогресс колоссальный, и в таком же темпе в мае команда будет иметь 65 xG – больше, чем 16 из 20 клубов предыдущего розыгрыша чемпионата. Секрет? Максимально неочевидный: продажа вратаря. Кипер Гарсия спасал каталонцев от пропущенных целый год. В какой-то момент команда смирилась с тем, что очки ей приносят именно вратарь и его сейвы, и играла соответственно – с большой вовлеченностью вратаря, то есть в футбол у собственных ворот. Теперь лучшего голкипера ЛЛ предыдущего сезона в клубе нет, поэтому можно, даже стоит играть по-другому. И оказалось, что команда может. Просто не знала, что была на это способна. Чтобы узнать, пришлось продать лидера. Теперь пожинает плоды.

Можно только пожелать каждому быть как «Эспаньол»: уметь попрощаться с хорошим вовремя, чтобы дать себе шанс на что-то еще лучше. В, надеюсь, лучшее будущее заглядываем сегодня прогнозами на новый тур Ла Лиги. Снова разобрали вообще все поединки уик-энда, как вы любите.

05.12. Овьедо – Мальорка, Обе забьют и Х2, 2.62

Обычно «Мальорка» – низовая команда. Крайне прагматичная, не слишком креативная в атаке и надежная в игре у собственных ворот. Обычно. Но не в начале этого сезона: пока пропускает на уровне аутсайдеров лиги. Поэтому приходится адаптироваться. Новая версия «Мальорки» забила в 7 из 8 последних матчей чемпионата. Пропустила же в 7 из 7 гостевых. Все еще не команда-праздник, но уже далеко не та, в матчах которой обязательно нужно заигрывать ТМ. Особенно не стоит сейчас, потому что она едет к «Овьедо» – команде, которая в 4 из 6 последних туров позволяла своим соперникам создать у ее ворот шансов на 2+ xG. Поэтому ее гол в матче прогнозировать легко. В прошлом сезоне не проиграла никому из зоны вылета ЛЛ в 6 из 6 матчей, поэтому ее как минимум ничья – тоже. Ну и свою норму по пропущенным выполнит хотя бы в мяч (уже есть 14 в 7 выездах), куда же без этого.

06.12. Вильярреал – Хетафе, Угловые: Ф2(+1.5), кф. 1.88

«Вильярреал» сильнее, без вариантов. Он в таблице выше «Атлетико», хотя имеет по сравнению с «матрасниками» матч в запасе. Команда проводит выдающийся сезон, но... должно ли это существенно влиять на оценку ее способности/неспособности выигрывать по угловым? Аж в 7 из 14 первых туров чемпионата «субмарина» проиграла по этому показателю. Побед меньше 50%. Разница между заработанными угловыми на чужие ворота и допущенными на свои с запасом меньше единицы/матч. А соперник серьезный – «Хетафе», который своим интенсивным прессингом не дает соперникам добираться до собственных ворот. Подход работает: в прошлом сезоне коллектив проиграл по угловым только в 12 из 38 туров, менее чем в трети. Конкретно с «Вильярреалом» тогда сыграл по ним 3:1 и 5:5. Здесь линия на угловые неоптимальна – пользуемся.

06.12. Алавес – Реал Сосьедад, К1 забьет 1-2 гола, кф. 1.62

Предупреждаю: далее будет несколько подряд ставок на мультиголы. В Испании, где нечасто играют 0:0 и еще реже забивают 3+, такие варианты актуальны. Первый – вот здесь. «Алавес» с самого старта чемпионата забил в ворота соперника 3+ за матч только один раз, в целом в Ла Лиге – только в 1 из 28 последних попыток. Слишком слабый состав для того, чтобы отличаться большим количеством голов. Но вот хоть раз забить «Алавес» смог аж в 8 из 14 туров чемпионата – в большинстве. Дома статистика еще лучше, здесь аж 5 из 7 попыток – удачные. Самое время пополнить эту копилку, ведь «Сосьедад» подходит к поединку на 8-матчевой серии с пропущенными в Ла Лиге. В гостевых поединках стрик еще длиннее – аж 18 поединков. Последний раз не пропустил на выезде в Примере «Сосьедад» аж в декабре прошлого года. Поэтому играем против его защиты.

06.12. Бетис – Барселона, К1 забьет 1-2 гола, кф. 1.57

Антони дали непродолжительную дисквалификацию за красную 2 недели назад, так что да: он сыграет против «Барселоны». А речь все-таки об одном из лучших футболистов чемпионата, визави которого на поле станет Бальде – «Бетис» абсолютно точно будет иметь шансы забить. Да и вообще: мы говорим о команде, которая сумела отличиться в 13 из 14 туров чемпионата. В прошлом сезоне она же забила в ворота всех клубов топ-4 на своем поле. И в этом розыгрыше справляются даже без Иско: испанца на поле мы почти не видим из-за травм, а команда все отличается и отличается... «Барселона» пропустила в 6 гостевых матчах Ла Лиги подряд, имела изнурительный поединок в середине недели – забитый местными мяч вытекает. Однако 1-2 гола – максимум для «Бетиса»: это же «Барса». С Фликом она пропустила 3+ только в 2 из 26 гостевых матчей Ла Лиги.

06.12. Атлетик – Атлетико, К2 забьет 1-2 гола, кф. 1.57

«Атлетик» пропустил слишком много от «Барселоны» (0:4) и «Реала» (0:3) чуть ранее. Это не свойственно команде, в ворота которой влетело всего 9 мячей за 6 матчей с тройкой лидеров Ла Лиги в прошлом сезоне. Тогда наша ставка сыграла в 5 из 6 случаев. А теперь – провал за провалом. Но, наверное, нормально, когда тебе забивают 3+ «Реал» и «Барселона». А вот когда «Атлетико» – нет. Точно не вне Мадрида, потому что за пределами столицы Испании «матрасники» в этом сезоне отличились суммарно только 8 раз в Ла Лиге. В 7 матчах. Причем в каждом – аккуратно по 1-2 раза, то есть наша ставка сыграла в 100% случаев. Даже на аренах скромных «Алавеса» и «Осасуны». В двух последних личных встречах «Атлетико» забил «Атлетику» ровно по одному голу – вряд ли сейчас, после тяжелой игры на неделе, будет более успешным в атаке.

07.12. Эльче – Жирона, Х2+ТБ2.5, кф. 3.5

Смело? Да. Но не без оснований. В первую очередь, из-за того, во что играют команды. «Эльче» пропустил в 5 турах подряд, а дома забил в 6 из 7 матчей сезона Ла Лиги – выступает стабильно результативно. «Жирона» же имеет после 14 туров немало забитых и пропущенных голов (разница 13:26), но наиграла, согласно xG, на еще большее количество (должна была быть разница 17:31, то есть по 3.43 гола за матч). Еще и на серии из 7 туров, в которых отличается. Трудно представить, что 2 команды, которые хотят играть в футбол, в личной встрече откажутся это делать и закроются в своих штрафных площадках. Х2 на «Жирону» выбираем для увеличения коэффициента: пузырь «Эльче» лопнул. Команда 7 туров без побед. Типичный случай: новичок с ноги ворвался в лигу, а потом посыпался. «Жирона» лобовой матч за жизнь не проиграет.

07.12. Валенсия – Севилья, Ф1(-1), кф. 3.1

Снова высокий коэффициент, снова ставка против команды, которая посыпалась. Речь о «Севилье», которая проиграла в 5 из 6 последних туров чемпионата. Единственная победа на отрезке – домашняя, в гостях – серия из 3 поражений подряд, причем каждое сопровождалось минимум парой пропущенных. Что пошло не так? Ну, во-первых, травмы. Несколько неприятных – и сразу проблемы, потому что скамейки как таковой нет. Во-вторых, просто перестало везти. «Севилья» и до луз-стрика не играла хорошо, но побеждала благодаря лучшей реализации. Больше этого не делает, поэтому можно указать на то, что команда в топ-3 с конца по xPTS в лиге. По ожидаемым забитым «Севилья» в топ-3 худших, по ожидаемым пропущенным – в топ-5. Не получается как следует у команды совсем ничего – сладкая булочка для любого. А «Валенсия» со старта предыдущего сезона выиграла у команд нижней половины таблицы дома 7 из 10 матчей. Из 4 ее последних побед здесь 3 – в 2+ голов.

07.12. Эспаньол – Райо Вальекано, ТБ2, кф. 1.64

Во вступлении были цифры, доказывающие, что атака «Эспаньола» – топ. Одна из лучших в Испании прямо сейчас. Уровень еврокубков. А вот оборона – нет. Да, в чемпионате только 16 пропущенных, но ожидаемых – 20. 6 из 7 последних соперников «Эспаньола» в лиге наиграли против него на 1+ xG, а сам коллектив забил в 6 из 7 последних поединков. То есть и эффективен впереди, и ненадежен в игре у собственных ворот. Нужен только играющий соперник – и ТБ гарантирован. «Райо» подойдет. Команда из тех, кто любит владеть мячом и разыгрывать комбинации. Играет сама и дает играть сопернику. В прошлом сезоне они с «Эспаньолом» завершили личные встречи чемпионата со счетами 2:1 и 4:0. И это тогда каталонцы еще имели топ-вратаря и боялись атаковать – больше не имеют и не боятся. На ТБ2 можно ставить смело.

07.12. Реал Мадрид – Сельта, Обе забьют и ТБ3.5, кф. 2.33

Люблю матчи «Сельты» с топ-клубами Ла Лиги: здесь всегда весело. Не знаю, что нового рассказать... В клубе еще год назад решили играть в атаку. «Сельта» пропустила 57 голов в прошлом чемпионате – а летом пошла за новыми нападающими. Показательно. Тогда, кстати, забила в ворота «Реала» 3 гола за 2 матча, в воротах «Реала» и «Барселоны» суммарно со старта предыдущего розыгрыша отличилась 10 раз из 5 попыток. Ни в одном матче не промолчала. Недавно забила 2 каталонцам еще до перерыва, но и пропустила аж 4 (2:4). Команда отличилась в 12 из 14 туров чемпионата. Во скольких пропустила? В 13. «Реалу» до сих пор тяжело против низких блоков, но здесь такого не будет – только футбол атака на атаку. Такое «сливочным» понравится. Против «Реала» и «Барсы» «Сельта» сыграла через ОЗ+ТБ3.5 в 4 из 5 последних случаев.

07.12. Реал Мадрид – Сельта, Мбаппе забьет 2+ голов, кф. 2.5

Килиан проводит один из лучших годов в истории футбола. Уже имеет 62 гола в 2025. Если вдруг сумеет забить еще 8 за 4 матча, то это будет вторым лучшим результатом в XXI веке. Больше 69 до сих пор имел только Месси в том самом году. Повторить рекорд Роналду легче: нужно забить «всего лишь» 7. Короче, когда говорим о Мбаппе в 2025 году, то имеем в виду одного из лучших бомбардиров в истории. А для таких забивать 2+ – норма и обыденность. Тем более дома. Тем более в ворота середняка. Тем более в матче, где «сливочные» будут иметь немало атак на скорости. Килиан в форме, а еще забивает ровно каждый второй мяч команды в чемпионате – если «Реал» будет часто отличаться, то в основном его ногами. Футболист мотивирован поставить рекорд. Команда мотивирована вернуть себе первую строчку в таблице. Пора поверить во француза.

08.12. Осасуна – Леванте, 1 тайм: ИТБ1(0.5), кф. 1.75

Сразу в лоб: «Осасуна» забивала еще до перерыва в 12 (!) домашних матчах Ла Лиги подряд. С февраля этого года не пропустить на этой арене в первом тайме сумел только «Реал». Серия сумасшедшая, ведь даже у пары испанских грандов домашняя сейчас короче. Может, арена «магическая». Может, команда ставит все на этот ранний гол. А может, это положительный аналог самосбывающегося проклятия: футболисты выходят на поле и даже представить себе не могут, что не забьют до перерыва. И забивают. Тем не менее, серия есть – значит, ставка имеет смысл. Еще один весомый аргумент в ее пользу – последние результаты «Леванте». 6 матчей с пропущенными и 4 поражения подряд. В гостях «Леванте» сыграл на ноль только дважды за сезон – с «Жироной» и «Овьедо», прямо-таки аутсайдерами. «Осасуна» сильнее. Поэтому забьет. Очень вероятно, еще в 1 тайме.

