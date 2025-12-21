Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Бетис – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Бетис
21.12.2025 22:00 - : -
Хетафе
Испания
21 декабря 2025, 14:58
71
0

Бетис – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 21 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

21 декабря 2025, 14:58 |
71
0
Бетис – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря на Картуха пройдет матч 17-го тура Примеры Испании, в котором Бетис встретится с Хетафе.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Бетис

Команда, конечно, не так долго, как Атлетико, играет под руководством одного и того же тренера - причем, что любопытно, Пеллегрини тоже, как и Симеоне, из Южной Америки. Но, главное, что тот обеспечивает стабильность на достаточно высоком уровне - как минимум, получается постоянно играть в еврокубках. Так, пол года назад испанцы дошли до финала Лиги конференций.

Сейчас они выступают в более статусной Лиге Европы. И там у них четыре победы при двух ничьих. Продолжается и борьба и за то, чтобы улучшить положение в Примере. Там, кстати, последние туры не особенно получаются. Ладно проиграть 3:5 Барселоне, но ведь после этого, в крайнем поединке, ограничились нулевой ничьей с Райо Вальекано, из-за чего еще больше отстали от идущего пятым Эспаньола.

Хетафе

Клуб именно с Бордаласом пережил лучший отрезок в своей истории. Тогда Пеп, приняв подопечных в Сегунде, довел их до пятого места в чемпионате и плей-офф Лиги Европы. Вернувшись на пост, пока что тот ограничился тем, что отодвинул старых-новых подопечных от зоны вылета. Вот и весной финишировали на тринадцатой позиции. Правда, при этом и набрали 42 очка, всего на два больше, чем вылетевший Леганес.

Сейчас казалось, что команда из пригорода Мадрида будет снова среди претендентов на еврокубки. Но сейчас она откровенно на спаде, много проигрывая, начиная с ноября. В том числе в декабре сначала уступили в Примере Вильярреалу и Эспаньолу, а потом, на этой неделе, еще и из кубка вылетели, проиграв 1:3 на поле скромного Бургоса.

Статистика личных встреч

В девяти последних поединках команда из Севильи проиграла только однажды, победив пять раз. В том числе она выиграла с идентичным счетом 2-1 оба крайних поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом хозяев поля. Сейчас они принимают команду, что как раз на спаде - дома нужно побеждать (коэффициент - 1,79).

Прогноз Sport.ua
Бетис
21 декабря 2025 -
22:00
Хетафе
Победа Бетиса 1.79
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Бетис Хетафе Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
