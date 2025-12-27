Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
27 декабря 2025, 16:54 | Обновлено 27 декабря 2025, 16:56
Как выглядит рейтинг украинцев по количеству матчей в АПЛ?

Миколенко сыграет 125-й матч в АПЛ, у Зинченко осталось 149
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Для защитника Эвертона Виталия Миколенко матч 18-го тура против Бернли станет 125-м в АПЛ (2-е место среди всех украинцев, в разное время выступавших в чемпионате Англии).

Егор Ярмолюк в матче Брентфорд – Борнмут сыграет в 76-й раз в Премьер-Лиге. От четвертого места, которое занимает Илья Забарный (78), Ярмолюка будет отделять теперь всего 2 игры.

Рекордсмен среди украинцев Александр Зинченко (149 матчей) сегодня в матче Ноттингем Форест – Манчестер Сити так и не появился на поле.

Матчи украинцев в АПЛ (с учетом поединков Бернли – Эвертон и Брентфорд – Борнмут)

  • 149 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 4 – Ноттингем Форест)
  • 125 – Виталий Миколенко (Эвертон)
  • 81 – Олег Лужный (75 – Арсенал, 6 – Вулверхэмптон)
  • 78 – Илья Забарный (Борнмут)
  • 76 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  • 66 – Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед)
  • 59 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Хотспур)
  • 53 – Михаил Мудрик (Челси)
  • 48 – Андрей Шевченко (Челси)
  • 27 – Андрей Воронин (Ливерпуль)
  • 3 – Александр Евтушок (Ковентри Сити)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
