Миколенко сыграет 125-й матч в АПЛ, у Зинченко осталось 149

Для защитника Эвертона Виталия Миколенко матч 18-го тура против Бернли станет 125-м в АПЛ (2-е место среди всех украинцев, в разное время выступавших в чемпионате Англии).

Егор Ярмолюк в матче Брентфорд – Борнмут сыграет в 76-й раз в Премьер-Лиге. От четвертого места, которое занимает Илья Забарный (78), Ярмолюка будет отделять теперь всего 2 игры.

Рекордсмен среди украинцев Александр Зинченко (149 матчей) сегодня в матче Ноттингем Форест – Манчестер Сити так и не появился на поле.

Матчи украинцев в АПЛ (с учетом поединков Бернли – Эвертон и Брентфорд – Борнмут)