Миколенко сыграет 125-й матч в АПЛ, у Зинченко осталось 149
Как выглядит рейтинг украинцев по количеству матчей в АПЛ?
Для защитника Эвертона Виталия Миколенко матч 18-го тура против Бернли станет 125-м в АПЛ (2-е место среди всех украинцев, в разное время выступавших в чемпионате Англии).
Егор Ярмолюк в матче Брентфорд – Борнмут сыграет в 76-й раз в Премьер-Лиге. От четвертого места, которое занимает Илья Забарный (78), Ярмолюка будет отделять теперь всего 2 игры.
Рекордсмен среди украинцев Александр Зинченко (149 матчей) сегодня в матче Ноттингем Форест – Манчестер Сити так и не появился на поле.
Матчи украинцев в АПЛ (с учетом поединков Бернли – Эвертон и Брентфорд – Борнмут)
- 149 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 4 – Ноттингем Форест)
- 125 – Виталий Миколенко (Эвертон)
- 81 – Олег Лужный (75 – Арсенал, 6 – Вулверхэмптон)
- 78 – Илья Забарный (Борнмут)
- 76 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- 66 – Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед)
- 59 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Хотспур)
- 53 – Михаил Мудрик (Челси)
- 48 – Андрей Шевченко (Челси)
- 27 – Андрей Воронин (Ливерпуль)
- 3 – Александр Евтушок (Ковентри Сити)
