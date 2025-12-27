Сыграет ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Борнмут
Матч 18-го тура АПЛ начнется в 17:00
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе «Брентфорда» на матч 18-го тура АПЛ против «Борнмута».
Игра состоится на арене «Коммьюнити Стэдиум» в Лондоне и начнется в 17:00 по киевскому времени.
На счету Егора Ярмолюка в этом сезоне 20 матчей в составе «Брентфорда» и 1 голевая передача.
Стартовые составы на матч Брентфорд – Борнмут:
Your Bees to take on Bournemouth 🐝 pic.twitter.com/1qwfYt8rrs— Brentford FC (@BrentfordFC) December 27, 2025
Your Cherries team at Brentford 💙 pic.twitter.com/Zi2JaIfCvh— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 27, 2025
