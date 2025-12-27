Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Англия
27 декабря 2025, 16:03 |
Сыграет ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Борнмут

Матч 18-го тура АПЛ начнется в 17:00

Сыграет ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе «Брентфорда» на матч 18-го тура АПЛ против «Борнмута».

Игра состоится на арене «Коммьюнити Стэдиум» в Лондоне и начнется в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Егора Ярмолюка в этом сезоне 20 матчей в составе «Брентфорда» и 1 голевая передача.

Стартовые составы на матч Брентфорд – Борнмут:

