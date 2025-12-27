Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Англия
27 декабря 2025, 17:16 | Обновлено 27 декабря 2025, 17:18
Хавбек Ман Сити: «Мы – охотники. Мы вышли на охоту за титулом АПЛ»

Рейндерс уверен, что команда ставит целью взять титул АПЛ

Хавбек Ман Сити: «Мы – охотники. Мы вышли на охоту за титулом АПЛ»
Хавбек Манчестер Сити Тиджани Рейндерс оценил непростую победу 2:1 в матче чемпионата Англии против Ноттингем Форест, которая позволила команде выйти на первое место в АПЛ.

«Знали, что будет непросто на поле Ноттингем Форест. Но мы – охотники, команда вышла на охоту и хочет титул АПЛ. Со всех сторон очень важная победа».

«Гвардиола заставляет нас работать еще интенсивнее, я за время в команде я научился многому», – сказал Рейндерс.

Манчестер Сити закончил для себя год восьмой кряду победой во всех турнирах.

