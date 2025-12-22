Атлетик Бильбао

22 декабря на Сан-Мамес пройдет матч 17-го тура Примеры Испании, в котором Атлетик встретится с Эспаньолом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетик

Команда сейчас столкнулась с достаточно неприятной дилеммой. С одной стороны, все понимают, насколько велики успехи и заслуги Вальверде. Особенно в нынешней, уже очередной, его каденции на Сан-Мамес. Особняком стоит, конечно, первая за ровно сорок лет победа в Копе дель Рей. Да и прошлый сезон был хорош: четвертое место в Примере при полуфинале Лигие Европы.

С другой стороны, объективно сейчас клуб в кризисе, и он затянулся. Только в кубке все ок - там на этой неделе прошли Оуренсе. Но возвращение в Лигу чемпионов вышло провальным, и уже понятно, что в плей-офф шансов выйти почти нет. Да и в Примере поражений сейчас больше, чем побед. В том числе в прошлом туре уступили 0:2 Сельте. Впрочем, пока что все равно получается держаться рядом с зоной еврокубков, так что есть за что бороться и зачем прибавлять.

Эспаньол

Клуб не так давно вылетал, причем в очередной раз, в Сегунду. Вроде бы и получилось сразу же вернуться, но только через стыковые поединки. А потом сумели не допустить нового падения, правда, опередив весной вылетевший Леганес всего на пару очков - 42 против 40. Впрочем, и это заносили в заслуги Маноло Гонсалеса.

Сейчас же этот тренер со своими подопечными претендует на звание главной сенсации этой темпорады. Причем к зиме получилось даже еще больше набрать обороты: в прошлом туре оформили 1:0 на поле Хетафе, и это четвертая победа кряду в Примере - это позволило держаться на пятой позиции. Правда, в кубке при этом уступили Атлетико Балеарес, но, возможно, так просто убирали дополнительную нагрузку, чтобы сосредоточиться на основной цели.

Статистика личных встреч

В шести последних поединках четырежды побеждали баски при всего одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы считают все же басков явным фаворитом. Но, кажется, сейчас гости из Каталонии смогут не проиграть (коэффициент - 1,95).