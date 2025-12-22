Атлетик Бильбао – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 декабря в 22:00 матч 17-го тура чемпионата Испании
22 декабря в 22:00 проходит игра 17-го тура Ла Лиги, элитного дивизиона чемпионата Испании.
Атлетик Бильбао и Эспаньол играют на стадионе Сан-Мамес в Бильбао.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Обе команды рассчитывают попасть в зону еврокубков по итогам чемпионата.
Атлетик Бильбао идет на 8-й позиции (23 очка), а Эспаньол находится на 5-м месте (30).
Топ-8 Ла Лиги: Барселона (46), Реал (42), Атлетико (37), Вильярреал (35), Эспаньол (30), Бетис (28), Сельта, Атлетик (по 23).
Атлетик Бильбао – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинца может приобрести «Бешикташ»
Николай Шапаренко рассматривает предложение турецкого «Бешикташа»