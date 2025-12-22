Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетик Бильбао – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
22.12.2025 22:00 - : -
Эспаньол
Испания
22 декабря 2025, 15:31 | Обновлено 22 декабря 2025, 15:36
Атлетик Бильбао – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 декабря в 22:00 матч 17-го тура чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

22 декабря в 22:00 проходит игра 17-го тура Ла Лиги, элитного дивизиона чемпионата Испании.

Атлетик Бильбао и Эспаньол играют на стадионе Сан-Мамес в Бильбао.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Обе команды рассчитывают попасть в зону еврокубков по итогам чемпионата.

Атлетик Бильбао идет на 8-й позиции (23 очка), а Эспаньол находится на 5-м месте (30).

Топ-8 Ла Лиги: Барселона (46), Реал (42), Атлетико (37), Вильярреал (35), Эспаньол (30), Бетис (28), Сельта, Атлетик (по 23).

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO

Атлетик Бильбао – Эспаньол
Эспаньол Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
