Камбек каталонцев. Эспаньол на выезде обыграл Атлетик

В понедельник, 22 декабря 2025 года, состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между «Атлетиком» и «Эспаньолом».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Каталонцы в этом матче пропустили первыми, но в конце первого и в начале второго тайма сумели шокировать басков двумя голами и одержать пятую подряд победу в Ла Лиге.

Ла Лига 2025/26. 17-й тур, 22 декабря

Атлетик – Эспаньол – 1:2

Голы: Беренгер, 38 – Ромеро, 44, Милья, 52