  4. Камбек каталонцев. Эспаньол на выезде обыграл Атлетик
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
22.12.2025 22:00 – FT 1 : 2
Эспаньол
Испания
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 22 декабря 2025 года, состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между «Атлетиком» и «Эспаньолом».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Каталонцы в этом матче пропустили первыми, но в конце первого и в начале второго тайма сумели шокировать басков двумя голами и одержать пятую подряд победу в Ла Лиге.

Ла Лига 2025/26. 17-й тур, 22 декабря

Атлетик – Эспаньол – 1:2

Голы: Беренгер, 38 – Ромеро, 44, Милья, 52

Эспаньол Атлетик Бильбао Алекс Беренгер Пере Милья Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
