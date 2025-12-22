Камбек каталонцев. Эспаньол на выезде обыграл Атлетик
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей
В понедельник, 22 декабря 2025 года, состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между «Атлетиком» и «Эспаньолом».
Игра прошла на стадионе «Эстадио Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Каталонцы в этом матче пропустили первыми, но в конце первого и в начале второго тайма сумели шокировать басков двумя голами и одержать пятую подряд победу в Ла Лиге.
Ла Лига 2025/26. 17-й тур, 22 декабря
Атлетик – Эспаньол – 1:2
Голы: Беренгер, 38 – Ромеро, 44, Милья, 52
La quinquena consecutiva 🤯— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) December 22, 2025
Quina manera d’acabar l’any!
T’ESTIMO RCD ESPANYOLl! 🤍💙#AthleticEspanyol #RCDE pic.twitter.com/qXWPJqVIhj
