Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Атлетик – Эспаньол – 1:2. Битва за зону еврокубков. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
22.12.2025 22:00 – FT 1 : 2
Эспаньол
Испания
23 декабря 2025, 00:55 | Обновлено 23 декабря 2025, 00:56
Атлетик – Эспаньол – 1:2. Битва за зону еврокубков. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 17-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 декабря состоялся заключительный матч 17-го тура Ла Лиги.

Атлетик уступил Эспаньолу со счетом 1:2 в игре на стадионе Сан-Мамес» в Бильбао.

Обе команды ведут борьбу за зону еврокубков, причем Эспаньол входит в топ-5 и может даже всерьез рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов.

Топ-8 Ла Лиги: Барселона (46), Реал (42), Атлетико (37), Вильярреал (35), Эспаньол (33), Бетис (28), Сельта, Атлетик (по 23).

Ла Лига 2025/26. 17-й тур, 22 декабря

Атлетик – Эспаньол – 1:2

Голы: Беренгер, 38 – Ромеро, 44, Милья, 52

Видео голов и обзор матча

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Пере Милья (Эспаньол), асcист Тайрис Долан.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Ромеро (Эспаньол).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао).
По теме:
Телевизионные доходы Ла Лиги: Кто больше всего заработал?
Фулхэм – Ноттингем Форест – 1:0. Десять минут Зинченко. Видео гола и обзор
Египет – Зимбабве – 2:1. Победный гол Салаха на 90+1. Видео голов и обзор
Эспаньол Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Алекс Беренгер Пере Милья
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
