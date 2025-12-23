Атлетик – Эспаньол – 1:2. Битва за зону еврокубков. Видео голов и обзор

Вечером 22 декабря состоялся заключительный матч 17-го тура Ла Лиги.

Атлетик уступил Эспаньолу со счетом 1:2 в игре на стадионе Сан-Мамес» в Бильбао.

Обе команды ведут борьбу за зону еврокубков, причем Эспаньол входит в топ-5 и может даже всерьез рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов.

Топ-8 Ла Лиги: Барселона (46), Реал (42), Атлетико (37), Вильярреал (35), Эспаньол (33), Бетис (28), Сельта, Атлетик (по 23).

Ла Лига 2025/26. 17-й тур, 22 декабря

Атлетик – Эспаньол – 1:2

Голы: Беренгер, 38 – Ромеро, 44, Милья, 52

Видео голов и обзор матча