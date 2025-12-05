Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Полтаве отреагировали на обвинения в участии в договорных матчах
05 декабря 2025, 16:19
В Полтаве отреагировали на обвинения в участии в договорных матчах

Вратарь Валерий Восконян опроверг слухи

В Полтаве отреагировали на обвинения в участии в договорных матчах
СК Полтава. Валерий Восконян

Вратарь СК «Полтава» Валерий Восконян отреагировал на обвинения своей команды в участии в договорных матчах.

– Команду преследуют слухи о игре на контору. Насколько это влияет на команду? Как реагируют в коллективе на это?

– Честно, мы над этим смеемся в раздевалке, мы с ребятами собираемся перед тренировками, читаем и смеемся, это ерунда.

– Действительно ли команда готова пройти полиграф из-за подозрений в играх на контору? Потому что недавно была такая информация.

– Да, конечно, любой мог пройти полиграф.

После 14 туров Украинской Премьер-лиги «Полтава» идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 9 очков.

Полтава договорные матчи чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Валерий Восконян
Дмитрий Вус
