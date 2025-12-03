Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина

Украинский вратарь «Бенфики» и национальной сборной Украины Анатолий Трубин может в скором времени сменить клуб.

По данным источника, несколько клубов АПЛ проявляют серьезный интерес к голкиперу. Лиссабонская команда планирует получить за Трубина около 40 миллионов евро, что потенциально позволит ему войти в десятку самых дорогих трансферов вратарей в истории футбола.

В этом сезоне Трубин провел 20 матчей, пропустил 14 голов и 11 раз сохранил ворота на замке.

Ранее главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо остался доволен игрой украинского голкипера Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса».