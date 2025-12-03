Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина

Португальский гранд хочет получить 40 миллионов евро

Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» и национальной сборной Украины Анатолий Трубин может в скором времени сменить клуб.

По данным источника, несколько клубов АПЛ проявляют серьезный интерес к голкиперу. Лиссабонская команда планирует получить за Трубина около 40 миллионов евро, что потенциально позволит ему войти в десятку самых дорогих трансферов вратарей в истории футбола.

В этом сезоне Трубин провел 20 матчей, пропустил 14 голов и 11 раз сохранил ворота на замке.

Ранее главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо остался доволен игрой украинского голкипера Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса».

По теме:
Галатасарай и Трабзонспор нацелились на игрока Динамо и сборной Украины
Топ-перформанс. Судаков – лучший игрок 12-го тура чемпионата Португалии
Барселона запланировала мега-трансфер звезды, которая заменит Левандовски
Artem_Ponomar
справедлива ціна за Трубіна, я думаю зацікавлених клубів знайдеться
avk2307
40% шахтерам и остается то всего 14
