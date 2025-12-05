Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Один из самых перспективных игроков ПСЖ завершил карьеру в 21 год
Франция
05 декабря 2025, 12:44 |
Один из самых перспективных игроков ПСЖ завершил карьеру в 21 год

Аймана Кари неоднократно сравнивали с Уорреном Заир-Эмери и Жоау Невешом

05 декабря 2025, 12:44 |
Один из самых перспективных игроков ПСЖ завершил карьеру в 21 год
Getty Images/Global Images Ukraine. Айман Кари

Один из самых талантливых и перспективных игроков ПСЖ, французский полузащитник Айман Кари завершил профессиональную карьеру в 21 год. Об этом сообщил Footmercato.

«Кари, который ушел из футбола в столь раннем возрасте, считался одним из самых ярких талантов в системе парижского клуба. Сейчас бывший полузащитник живёт жизнью типичного 21-летнего парня в компании друзей, а его последний контракт с «Пари Сен-Жермен» позволяет ему безбедно прожить ещё несколько лет».

Полузащитника неоднократно сравнивали с Уорреном Заир-Эмери и Жоау Невешом, однако 1 июля парижский клуб решил не продлевать контракт с французом из-за лишнего веса. Кари отклонил все предложения от заинтересованных команд, а позже и вовсе решил повесить бутсы на гвоздь.

Кари почти всю карьеру провел в академии и молодежных командах ПСЖ, один сезон сыграл в аренде за «Лорьян». В активе Аймана – два матча в составе сборной Франции U-20.

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ завершение карьеры
Николай Тытюк Источник: Footmercato
