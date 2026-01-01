Кривбасс обратился к Твердохлебу и Микитишину после трансферов в ЛНЗ
Футболисты перебрались в ЛНЗ
Криворожский Кривбасс официально подтвердил трансферы Егора Твердохлеба и Артура Микитишина в расположение черкасского ЛНЗ.
Пресс-служба криворожского клуба официально заявила, что клубы достигли договоренности о полноценном переходе игроков и обратились к своим уже бывшим исполнителям:
«ФК «Кривбасс» благодарит ребят за игру и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.
Никитишин защищал цвета «Кривбасса» с сентября 2022 года с перерывом. Всего – 71 матч, забил 6 голов. Твердохлеб выступал в Кривом Роге с января 2024 года. За этот период времени провел в красно-белой футболке 52 матча, забил 24 гола.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Твердохлеб и Микитишин стали игроками «фиолетовых»
Щербачев считает, что украинец уже не вернет свой звездный уровень