Кривбасс обратился к Твердохлебу и Микитишину после трансферов в ЛНЗ

Криворожский Кривбасс официально подтвердил трансферы Егора Твердохлеба и Артура Микитишина в расположение черкасского ЛНЗ.

Пресс-служба криворожского клуба официально заявила, что клубы достигли договоренности о полноценном переходе игроков и обратились к своим уже бывшим исполнителям:

«ФК «Кривбасс» благодарит ребят за игру и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

Никитишин защищал цвета «Кривбасса» с сентября 2022 года с перерывом. Всего – 71 матч, забил 6 голов. Твердохлеб выступал в Кривом Роге с января 2024 года. За этот период времени провел в красно-белой футболке 52 матча, забил 24 гола.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.