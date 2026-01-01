ОФИЦИАЛЬНО. Алиссон стал игроком Астон Виллы

Бразильский вингер Алиссон Эдвард перебрался из «Гремио» в «Астон Вилла». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Срок соглашения между 19-летним футболистом и представителем Английской Премьер-лиги остается неизвестным. Сумма трансфера, п информации СМИ составила десяти миллионов евро + два миллиона в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне Алиссон Эдвард провел 43 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в восемь миллионов евро.

Ранее «Астон Вилла» разгромно уступила «Арсеналу».