Чемпионат Франции
ПСЖ
04.01.2026 21:45 - : -
ФК Париж
Франция
01 января 2026, 18:09 | Обновлено 01 января 2026, 18:10
ПСЖ – Париж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 января в 21:45 по Киеву матч Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 4 января, состоится матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Париж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

ПСЖ – Париж
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
