Франция01 января 2026, 18:09 | Обновлено 01 января 2026, 18:10
18
0
ПСЖ – Париж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 января в 21:45 по Киеву матч Лиги 1
01 января 2026, 18:09 | Обновлено 01 января 2026, 18:10
18
0
В субботу, 4 января, состоится матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Париж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
ПСЖ – Париж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСЖ – ПарижСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 января 2026, 14:28 10
Энцо Мареска покинул пост коуча «Челси»
Футбол | 01 января 2026, 08:11 6
Киевляне хотели назначить в первую очередь иностранного специалиста
Футбол | 01.01.2026, 17:24
Футбол | 01.01.2026, 07:44
Хоккей | 01.01.2026, 11:10
Комментарии 0
Популярные новости
31.12.2025, 09:11
01.01.2026, 07:41 1
01.01.2026, 09:14
31.12.2025, 11:25 7
31.12.2025, 05:32 1
01.01.2026, 08:42 3
01.01.2026, 00:02 1
01.01.2026, 10:18 4