Одному из лучших бомбардиров УПЛ предлагают сумасшедшие деньги за границей

Капитан луганской «Зари» и один из лучших бомбардиров Украинской Премьер-лиги Филипп Будковский может перебраться в чемпионат Казахстана. В услугах опытного 33-летнего футболиста заинтересован «Иртыш».

По информации журналиста Эльдара Аманбаева, казахстанский клуб готов предложить игроку «сумасшедшие по меркам лиги условия» – 22 млн тенге в месяц (около 43 тысяч долларов), что намного выше той зарплаты, которую Филипп получает в Украине.

Сам Будковский ранее сообщил, что не определился с клубом, в котором продолжит карьеру. «Заря» намерена продлить соглашение с форвардом, которое истекает в июне 2026 года.

В нынешнем сезоне игрок провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость Будковского составляет 300 тысяч евро.