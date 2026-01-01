Известно, кого подпишет ЛНЗ после трансферов лидеров Кривбаса и легионера
«Фиолетовые» надеются подписать форварда
Черкасский ЛНЗ уже объявил о трех трансферах в зимнее трансферное окно.«Фиолетовые» подписали двух лидеров криворожского Кривбасса и перспективного легионера.
По информации источника, следующая трансферная цель черкасского клуба – форвард из иностранного чемпионата. Трансфер планируют завершить до 10 января – именно тогда команда отправляется в Турцию на зимние сборы.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
