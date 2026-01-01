Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, кого подпишет ЛНЗ после трансферов лидеров Кривбаса и легионера
Украина. Премьер лига
01 января 2026, 18:53 |
1473
0

Известно, кого подпишет ЛНЗ после трансферов лидеров Кривбаса и легионера

«Фиолетовые» надеются подписать форварда

01 января 2026, 18:53 |
1473
0
Известно, кого подпишет ЛНЗ после трансферов лидеров Кривбаса и легионера
ФК ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ уже объявил о трех трансферах в зимнее трансферное окно.«Фиолетовые» подписали двух лидеров криворожского Кривбасса и перспективного легионера.

По информации источника, следующая трансферная цель черкасского клуба – форвард из иностранного чемпионата. Трансфер планируют завершить до 10 января – именно тогда команда отправляется в Турцию на зимние сборы.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Может дебютировать в этом туре. Аллегри подтвердил подписание новичка
«Очень интересный чемпионат». Бондарь назвал лигу, которая ему подошла бы
Одному из лучших бомбардиров УПЛ предлагают сумасшедшие деньги за границей
трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Адам Якубу Артур Микитишин Егор Твердохлеб
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Футбол | 01 января 2026, 07:44 3
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион

Приватбанк выставил на аукцион право аренды «Днепр-Арена» и тренировочной базы

ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
Футбол | 01 января 2026, 14:28 10
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером

Энцо Мареска покинул пост коуча «Челси»

Лупашко и Карпаты из-за Авдыша разошлись не на лучшей ноте
Футбол | 01.01.2026, 17:53
Лупашко и Карпаты из-за Авдыша разошлись не на лучшей ноте
Лупашко и Карпаты из-за Авдыша разошлись не на лучшей ноте
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Бокс | 01.01.2026, 10:18
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 01.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик открывает новый рынок. Украинец сменит промоутеров
Усик открывает новый рынок. Украинец сменит промоутеров
30.12.2025, 19:11 3
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
01.01.2026, 11:10
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
31.12.2025, 04:45
Хоккей
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
31.12.2025, 08:43 4
Бокс
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
01.01.2026, 08:42 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
31.12.2025, 17:13 23
Футбол
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
31.12.2025, 06:02 4
Футбол
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
01.01.2026, 08:11 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем