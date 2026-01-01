«Очень интересный чемпионат». Бондарь назвал лигу, которая ему подошла бы

Центральный защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал, кто мотивировал его к саморазвитию и назвал чемпионат, за которым следит.

– Ты недавно начал активно изучать английский и много читать. Можешь поделиться, что именно, какую литературу сейчас предпочитаешь?

– Сейчас читаю книгу Брианны Вест «Эта гора – это ты», также купил несколько книг по психологии. Очень интересно, потому что всегда, когда еду в автобусе, Матвиенко что-то читает, а я смотрю на iPad. Думаю: «Ну, надо же тоже что-то читать, развиваться».

– Капитан смотивировал?

– Да. Думаю, сейчас больше про психологию, про отношение к себе, к жизни в целом, ко всему, что происходит вокруг.

– А английский – это ты готовишься, возможно, к переезду в Европу?

– Нет, никуда не готовлюсь, изучаю чисто для саморазвития, для себя, потому что в этом мире, если не знаешь английский, очень тяжело. Даже когда едешь за границу, хочется понимать людей, общаться с ними. Чисто для себя, для развития. Думаю, что это только в плюс для меня, потому что, я же говорю, английский язык очень важен в мире – думаю, процентов 70 общаются на английском.

– Как ты считаешь, какой европейский чемпионат тебе подошел бы?

– Мне нравится испанский чемпионат. Слежу за Ванатом, за «Жироной», вообще за Ла Лигой. Очень интересный чемпионат, очень интересная страна – тепло, есть море, вкусная еда. Больше нравится Испания.