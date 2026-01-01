Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Очень интересный чемпионат». Бондарь назвал лигу, которая ему подошла бы
Украина. Премьер лига
01 января 2026, 19:24 |
369
2

«Очень интересный чемпионат». Бондарь назвал лигу, которая ему подошла бы

Валерию нравится Ла Лига

01 января 2026, 19:24 |
369
2 Comments
«Очень интересный чемпионат». Бондарь назвал лигу, которая ему подошла бы
ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Центральный защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал, кто мотивировал его к саморазвитию и назвал чемпионат, за которым следит.

– Ты недавно начал активно изучать английский и много читать. Можешь поделиться, что именно, какую литературу сейчас предпочитаешь?

– Сейчас читаю книгу Брианны Вест «Эта гора – это ты», также купил несколько книг по психологии. Очень интересно, потому что всегда, когда еду в автобусе, Матвиенко что-то читает, а я смотрю на iPad. Думаю: «Ну, надо же тоже что-то читать, развиваться».

– Капитан смотивировал?

– Да. Думаю, сейчас больше про психологию, про отношение к себе, к жизни в целом, ко всему, что происходит вокруг.

– А английский – это ты готовишься, возможно, к переезду в Европу?

– Нет, никуда не готовлюсь, изучаю чисто для саморазвития, для себя, потому что в этом мире, если не знаешь английский, очень тяжело. Даже когда едешь за границу, хочется понимать людей, общаться с ними. Чисто для себя, для развития. Думаю, что это только в плюс для меня, потому что, я же говорю, английский язык очень важен в мире – думаю, процентов 70 общаются на английском.

– Как ты считаешь, какой европейский чемпионат тебе подошел бы?

– Мне нравится испанский чемпионат. Слежу за Ванатом, за «Жироной», вообще за Ла Лигой. Очень интересный чемпионат, очень интересная страна – тепло, есть море, вкусная еда. Больше нравится Испания.

По теме:
Известно, кого подпишет ЛНЗ после трансферов лидеров Кривбаса и легионера
Первый египтянин в истории клуба. Барселона подпишет игрока Аль-Ахли
Реал Мадрид – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ла Лига чемпионат Испании по футболу Валерий Бондарь Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: Sportarena
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Футбол | 01 января 2026, 07:44 3
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион

Приватбанк выставил на аукцион право аренды «Днепр-Арена» и тренировочной базы

Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Бокс | 01 января 2026, 10:18 4
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?

Александр не дал согласия на организацию боя против Итаумы

Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Бокс | 01.01.2026, 07:41
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
ФОТО. Игрок Динамо сделал предложение любимой. Она сказала – да
Футбол | 01.01.2026, 10:58
ФОТО. Игрок Динамо сделал предложение любимой. Она сказала – да
ФОТО. Игрок Динамо сделал предложение любимой. Она сказала – да
Шеффилд Юнайтед – Лестер. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
Футбол | 01.01.2026, 17:31
Шеффилд Юнайтед – Лестер. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
Шеффилд Юнайтед – Лестер. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
а про іспанську не запитали, якщо такі справи
Ответить
0
Gargantua
смешно )
Ответить
0
Популярные новости
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
31.12.2025, 09:45 1
Бокс
Усик окончательно определился, сколько еще лет он будет на ринге
Усик окончательно определился, сколько еще лет он будет на ринге
31.12.2025, 05:32 1
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
01.01.2026, 08:00
Бокс
Португальская журналистка: «Судаков – слишком хороший игрок для Моуриньо»
Португальская журналистка: «Судаков – слишком хороший игрок для Моуриньо»
30.12.2025, 18:23 1
Футбол
Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
30.12.2025, 21:27
Футбол
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
31.12.2025, 09:11
Футбол
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
31.12.2025, 08:06 12
Футбол
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
01.01.2026, 06:12 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем