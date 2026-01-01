Хочет поехать в Европу. Игрок середняка Второй лиги покинул клуб

Защитник «Скала 1911» Богдан Сагайдак покинул клуб, сообщает UA-Футбол.

21-летний защитник, контракт которого с клубом действовал до 2027 года, хочет попробовать себя в Европе.

Сагайдак подписал контракт со «Скалой» в июле 2024 года. С тех пор за клуб он провел 16 матчей, в которых отметился одним голом.

На момент зимней паузы «Скала 1911» занимает пятое место в группе A Второй лиги.

Ранее стрыйский клуб объявил о назначении нового главного тренера.