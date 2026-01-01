Вест Хэм нацелился на звездного футболиста сборной Украины
Английский клуб заинтересован в услугах Артема Довбика, который защищает цвета «Ромы»
Английский «Вест Хэм» продолжает активную работу на трансферном рынке и планирует усилиться двумя форвардами. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Грэм Бэйли.
Один из важнейших игроков «молотобойцев», нападающий Никлас Фюллькруг покинет Премьер-лигу и продолжит карьеру в чемпионате Италии, где будет выступать в составе «Милана».
По информации источника, английский клуб практически завершил переход Пабло из португальского «Жил Висенте» – 21-летний бразилец прибыл в Лондон, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с новой командой.
Кроме того, «Вест Хэм» планирует приобрести форварда сборной Украины Артема Довбика, который не входит в планы главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини.
В нынешнем сезоне украинец провел 14 матчей на клубном уровне, в которых забил два гола и отдал два ассиста. Контракт нападаюшего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро.
West Ham pushing ahead with deal for Gil Vicente striker Pablo - seen as a player with huge potential.— Graeme Bailey (@GraemeBailey) January 1, 2026
They still want another, likely a loan option and they are keen on Roma's Artem Dovbyk.https://t.co/rdtK6ABmnU
