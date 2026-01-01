Вест Хэм нацелился на звездного футболиста сборной Украины

Английский «Вест Хэм» продолжает активную работу на трансферном рынке и планирует усилиться двумя форвардами. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Грэм Бэйли.

Один из важнейших игроков «молотобойцев», нападающий Никлас Фюллькруг покинет Премьер-лигу и продолжит карьеру в чемпионате Италии, где будет выступать в составе «Милана».

По информации источника, английский клуб практически завершил переход Пабло из португальского «Жил Висенте» – 21-летний бразилец прибыл в Лондон, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с новой командой.

Кроме того, «Вест Хэм» планирует приобрести форварда сборной Украины Артема Довбика, который не входит в планы главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини.

В нынешнем сезоне украинец провел 14 матчей на клубном уровне, в которых забил два гола и отдал два ассиста. Контракт нападаюшего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро.