Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пойдет на повышение. Украинский форвард сменит клуб в чемпионате Испании
Испания
01 января 2026, 18:13 |
651
0

Пойдет на повышение. Украинский форвард сменит клуб в чемпионате Испании

Владислав Копотун продолжит карьеру в составе «Кадиса», который выступает в Сегунде

01 января 2026, 18:13 |
651
0
Пойдет на повышение. Украинский форвард сменит клуб в чемпионате Испании
Instagram. Владислав Копотун

Украинский нападающий Владислав Копотун определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру. Об этом сообщил инсайдер Бени Арройо.

Контракт футболиста, который принадлежит «Алькоркону», истекает в июне 2026 года, поэтому украинец имеет право вести переговоры з заинтересованными командами.

По информации источника, Копотун в июле 2026-го пойдет на повышение и присоединится к «Кадису», который выступает в Сегунде – втором по силе дивизионе Испании.

Владислав родился в Ковеле Волынской области, однако является воспитанником испанского «Сабадель». В прошлом сезоне провел 31 матч в Примере, в которых забил 14 голов и занял третье место в рейтинге лучших бомбардиров.

В нынешней кампании украинский форвард записал на свой счет два забитых мяча в 14 играх. Трансферная стоимость Копотуна составляет 300 тысяч евро.

По теме:
Первый египтянин в истории клуба. Барселона подпишет игрока Аль-Ахли
Реал Мадрид – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Серхио Рамос может стать инвестором легендарного испанского клуба
чемпионат Испании по футболу Кадис Алькоркон Владислав Копотун трансферы свободный агент
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
Футбол | 01 января 2026, 08:11 6
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы

Киевляне хотели назначить в первую очередь иностранного специалиста

Мудрик поблагодарил фанатов, намекнув на возвращение: «Не могу дождаться»
Футбол | 01 января 2026, 11:38 5
Мудрик поблагодарил фанатов, намекнув на возвращение: «Не могу дождаться»
Мудрик поблагодарил фанатов, намекнув на возвращение: «Не могу дождаться»

Украинский нападающий поздравил поклонников с Новым годом

Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Футбол | 01.01.2026, 08:42
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Бокс | 01.01.2026, 08:00
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Футбол | 01.01.2026, 17:33
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
01.01.2026, 06:12 13
Футбол
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
01.01.2026, 10:18 4
Бокс
Усик окончательно определился, сколько еще лет он будет на ринге
Усик окончательно определился, сколько еще лет он будет на ринге
31.12.2025, 05:32 1
Бокс
Португальская журналистка: «Судаков – слишком хороший игрок для Моуриньо»
Португальская журналистка: «Судаков – слишком хороший игрок для Моуриньо»
30.12.2025, 18:23 1
Футбол
Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
30.12.2025, 21:27
Футбол
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
31.12.2025, 08:06 12
Футбол
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
01.01.2026, 00:02 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
31.12.2025, 17:13 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем