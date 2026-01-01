Пойдет на повышение. Украинский форвард сменит клуб в чемпионате Испании
Владислав Копотун продолжит карьеру в составе «Кадиса», который выступает в Сегунде
Украинский нападающий Владислав Копотун определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру. Об этом сообщил инсайдер Бени Арройо.
Контракт футболиста, который принадлежит «Алькоркону», истекает в июне 2026 года, поэтому украинец имеет право вести переговоры з заинтересованными командами.
По информации источника, Копотун в июле 2026-го пойдет на повышение и присоединится к «Кадису», который выступает в Сегунде – втором по силе дивизионе Испании.
Владислав родился в Ковеле Волынской области, однако является воспитанником испанского «Сабадель». В прошлом сезоне провел 31 матч в Примере, в которых забил 14 голов и занял третье место в рейтинге лучших бомбардиров.
В нынешней кампании украинский форвард записал на свой счет два забитых мяча в 14 играх. Трансферная стоимость Копотуна составляет 300 тысяч евро.
