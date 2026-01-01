1 января на Бремелл Лейн пройдет матч 25-го тура Чемпионшипа Англии, в котором Шеффилд Юнайтед встретится с Лестер Сити. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Шеффилд Юнайтед

Команда после очередной неудачной попытки проявить себя в АПЛ, в 2024-м году вернулась на более привычный уровень Чемпионшипа. Там от нее, как и от любого приличного футбольного лифта, ждали качественной игры и лидирующих позиций. Но в итоге вместо этого на десять очков отстали от Лидса с Бернли (90 против 100), а в плей-офф, уверенно выйдя в финал и открыв там счет, фаворит проиграл Сандерленду с решающим голом на 90+ минуте.

Это, похоже, стало ударом, от которого и до сих пор не отошли. Наоборот, клуб может докатиться до борьбы за выживание! Впрочем, в последнее время угрозы этого были уменьшены за счет ряда побед, в том числе декабрь закончили, выиграв у Бирмингема и Сток Сити, правда, между этими поединками было место для 3:5 с Рексхэмом.

Лестер Сити

Клуб всегда будет ассоциироваться с чемпионством Раньери - Варди. Но вообще-то, поднявшись после прошлого падения, в Премьер-Лиге в прошлом сезоне он смотрелся откровенно плохо. И вполне по делу без особенных споров проиграл там борьбу за выживание. Как итог, второй раз за два года пришлось отправляться в Чемпионшип.

Как и в прошлый раз, там команда воспринималась как потенциальный фаворит. Вот только Сифуэнтес, нынешний тренер, не тянет сравнения с Мареской, что работал на Стэмфорд Бридж в 2023/2024. Побед всего на одну больше, чем поражений, девять против восьми. Да, в прошлом туре выиграли как раз, у Дерби Каунти. Но всего лишь поднялись на двенадцатое место - явно иного ждали на зимние праздники разбалованные в прошлые годы болельщики.

Статистика личных встреч

У Лестера было семь побед кряду, в разных турнирах. Но в ноябре он проиграл дома 2:3.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.76 для Шеффилда и 4.33 для Лестера. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы ждут, что в Шеффилде хозяева снова выиграют. Но оба клуба нестабильны - поставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,84).