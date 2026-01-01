Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шеффилд Юнайтед – Лестер. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
Чемпионшип Англия
Шеффилд Юнайтед
01.01.2026 19:30 - : -
Лестер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионшип
01 января 2026, 15:31 |
128
0

Шеффилд Юнайтед – Лестер. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа

Поединок состоится 1 января в 19:30 по Киеву

01 января 2026, 15:31 |
128
0
Шеффилд Юнайтед – Лестер. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine

1 января на Бремелл Лейн пройдет матч 25-го тура Чемпионшипа Англии, в котором Шеффилд Юнайтед встретится с Лестер Сити. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Шеффилд Юнайтед

Команда после очередной неудачной попытки проявить себя в АПЛ, в 2024-м году вернулась на более привычный уровень Чемпионшипа. Там от нее, как и от любого приличного футбольного лифта, ждали качественной игры и лидирующих позиций. Но в итоге вместо этого на десять очков отстали от Лидса с Бернли (90 против 100), а в плей-офф, уверенно выйдя в финал и открыв там счет, фаворит проиграл Сандерленду с решающим голом на 90+ минуте.

Это, похоже, стало ударом, от которого и до сих пор не отошли. Наоборот, клуб может докатиться до борьбы за выживание! Впрочем, в последнее время угрозы этого были уменьшены за счет ряда побед, в том числе декабрь закончили, выиграв у Бирмингема и Сток Сити, правда, между этими поединками было место для 3:5 с Рексхэмом.

Лестер Сити

Клуб всегда будет ассоциироваться с чемпионством Раньери - Варди. Но вообще-то, поднявшись после прошлого падения, в Премьер-Лиге в прошлом сезоне он смотрелся откровенно плохо. И вполне по делу без особенных споров проиграл там борьбу за выживание. Как итог, второй раз за два года пришлось отправляться в Чемпионшип.

Как и в прошлый раз, там команда воспринималась как потенциальный фаворит. Вот только Сифуэнтес, нынешний тренер, не тянет сравнения с Мареской, что работал на Стэмфорд Бридж в 2023/2024. Побед всего на одну больше, чем поражений, девять против восьми. Да, в прошлом туре выиграли как раз, у Дерби Каунти. Но всего лишь поднялись на двенадцатое место - явно иного ждали на зимние праздники разбалованные в прошлые годы болельщики.

Статистика личных встреч

У Лестера было семь побед кряду, в разных турнирах. Но в ноябре он проиграл дома 2:3.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.76 для Шеффилда и 4.33 для Лестера. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы ждут, что в Шеффилде хозяева снова выиграют. Но оба клуба нестабильны - поставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,84).

Прогноз Sport.ua
Шеффилд Юнайтед
1 января 2026 -
19:30
Лестер
Тотал больше 2.5 1.84 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Стало известно, выйдет ли Таловеров в старте Сток Сити на матч против Халла
Легенда Барселоны может возглавить Челси после сенсационного ухода Марески
Сенсационно. Мареска может возглавить топ-клуб АПЛ после ухода из Челси
Шеффилд Юнайтед Лестер чемпионат Англии по футболу Чемпионшип прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик может остаться в Италии. На него нацелился клуб-сенсация
Футбол | 01 января 2026, 10:28 6
Довбик может остаться в Италии. На него нацелился клуб-сенсация
Довбик может остаться в Италии. На него нацелился клуб-сенсация

Украинский форвард привлекает внимание «Комо»

Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Футбол | 01 января 2026, 07:44 3
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион

Приватбанк выставил на аукцион право аренды «Днепр-Арена» и тренировочной базы

ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
Футбол | 31.12.2025, 17:13
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Футбол | 01.01.2026, 08:42
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером
Футбол | 01.01.2026, 16:13
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
01.01.2026, 08:11 6
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
01.01.2026, 08:00
Бокс
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
01.01.2026, 07:41 1
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
01.01.2026, 11:10
Хоккей
Португальская журналистка: «Судаков – слишком хороший игрок для Моуриньо»
Португальская журналистка: «Судаков – слишком хороший игрок для Моуриньо»
30.12.2025, 18:23 1
Футбол
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
31.12.2025, 11:25 7
Футбол
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
01.01.2026, 10:18 4
Бокс
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
01.01.2026, 09:14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем