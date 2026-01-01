Шахтер согласился отпустить бразильского легионера бесплатно
«Коринтианс» достиг устной договоренности о подписании контракта с полузащитником Майконом
Бразильский «Коринтианс» достиг устной договоренности о подписании контракта с полузащитником Майконом, который с 2022 года находится в клубе на правах аренды из донецкого «Шахтера».
Сделка, которая в последние недели продвигалась вперед, застопорилась из-за смены руководства бразильского клуба. Фабиньо Сольдадо покинул команду, а его место занял Марсело Пас.
Вступив в должность, новое руководство возобновило переговоры с украинской стороной и завершило соглашение. Однако произошли изменения: новый контракт будет действовать до конца 2027 года, а не до 2028-го, как было оговорено изначально.
Донецкий «Шахтер» согласился отпустить Майкона бесплатно, но при этом сохранит партнерские отношения с «Коринтиансом» и будет владеть 50% экономических прав на игрока.
Изначально переговоры между «Коринтиансом» и «горняками» касались очередной аренды, но этот вариант не устроил самого Майкона, который хочет длительного контракта без необходимости ежегодного пересмотра условий. Он также не хотел возвращаться в Украину из-за войны.
