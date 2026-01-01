Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер согласился отпустить бразильского легионера бесплатно
Украина. Премьер лига
01 января 2026, 19:51 |
2363
2

Шахтер согласился отпустить бразильского легионера бесплатно

«Коринтианс» достиг устной договоренности о подписании контракта с полузащитником Майконом

01 января 2026, 19:51 |
2363
2 Comments
Шахтер согласился отпустить бразильского легионера бесплатно
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Бразильский «Коринтианс» достиг устной договоренности о подписании контракта с полузащитником Майконом, который с 2022 года находится в клубе на правах аренды из донецкого «Шахтера».

Сделка, которая в последние недели продвигалась вперед, застопорилась из-за смены руководства бразильского клуба. Фабиньо Сольдадо покинул команду, а его место занял Марсело Пас.

Вступив в должность, новое руководство возобновило переговоры с украинской стороной и завершило соглашение. Однако произошли изменения: новый контракт будет действовать до конца 2027 года, а не до 2028-го, как было оговорено изначально.

Донецкий «Шахтер» согласился отпустить Майкона бесплатно, но при этом сохранит партнерские отношения с «Коринтиансом» и будет владеть 50% экономических прав на игрока.

Изначально переговоры между «Коринтиансом» и «горняками» касались очередной аренды, но этот вариант не устроил самого Майкона, который хочет длительного контракта без необходимости ежегодного пересмотра условий. Он также не хотел возвращаться в Украину из-за войны.

По теме:
Твердохлеб обратился к фанатам Кривбасса после ухода в ЛНЗ
Кривбасс обратился к Твердохлебу и Микитишину после трансферов в ЛНЗ
Может дебютировать в этом туре. Аллегри подтвердил подписание новичка
чемпионат Бразилии по футболу Коринтианс Майкон де Андраде Барберан Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ расторжение контракта
Николай Тытюк Источник: Globo Esporte
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Как ведущие украинские теннисистки отпраздновали Новый год
Теннис | 01 января 2026, 17:48 6
ФОТО. Как ведущие украинские теннисистки отпраздновали Новый год
ФОТО. Как ведущие украинские теннисистки отпраздновали Новый год

Марта встречала в Брисбене, Даяна – на Бали, Олейникова – в Киеве, Свитолина – в дороге

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 01 января 2026, 07:25 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в США

Переиграли 17 минут. Сток Сити с Таловеровым победили в матче Чемпионшипа
Футбол | 01.01.2026, 20:44
Переиграли 17 минут. Сток Сити с Таловеровым победили в матче Чемпионшипа
Переиграли 17 минут. Сток Сити с Таловеровым победили в матче Чемпионшипа
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Футбол | 01.01.2026, 09:14
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Футбол | 01.01.2026, 07:44
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Подача інформації. Шатар погодився відпустити , Динамо відпустить безкоштовно
Ответить
+2
Artem_Ponomar
затягнули з його повноцінним трансфером, ось і мають зараз
Ответить
+1
Популярные новости
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
01.01.2026, 08:11 8
Футбол
Усик окончательно определился, сколько еще лет он будет на ринге
Усик окончательно определился, сколько еще лет он будет на ринге
31.12.2025, 05:32 1
Бокс
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
31.12.2025, 08:06 12
Футбол
Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
30.12.2025, 21:27
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
31.12.2025, 17:13 23
Футбол
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
01.01.2026, 10:18 4
Бокс
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
31.12.2025, 08:43 4
Бокс
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
31.12.2025, 11:25 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем