Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хакими восстановился и сыграл за Марокко на КАН. Не повредит ли это карьере
Кубок африканских наций
01 января 2026, 12:25 | Обновлено 01 января 2026, 16:51
Хакими восстановился и сыграл за Марокко на КАН. Не повредит ли это карьере

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил ситуацию с защитником ПСЖ

Хакими восстановился и сыграл за Марокко на КАН. Не повредит ли это карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими восстановился после травмы и впервые вышел на поле на КАН-2025 – в игре против команды Замбии (3:0) в 3-м туре он появился на поле на 64-й минуте.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал ситуацию с быстрым возвращением защитника ПСЖ после травмы голеностопа:

«Хакими все-таки сыграл на КАН. Когда сообщили диагноз относительно травмы, полученной 4 ноября, сразу стало понятно, что восстановление продлится минимум два месяца.

На 8-й неделе Ашраф сыграл свои первые 20 минут на домашнем КАН после диагностированного разрыва синдесмоза и медиальной группы связок голеностопа.

Хакими повезло, что травма обошлась без перелома, ведь это потребовало бы оперативного вмешательства и немного более длительного восстановления. Правда, травма синдесмоза по новейшим подходам тоже часто оперируется, ведь передовые травматологи считают его «крестами голеностопа».

Существует мнение, что если пренебречь операцией, то эта история (еще и при условиях форсированного восстановления) может иметь долгосрочные негативные последствия для карьеры игрока. Посмотрим, как все сложится у Хакими».

По теме:
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Мозамбик – Камерун – 1:2. Волевая победа львов. Видео голов и обзор матча
Габон – Кот-д'Ивуар – 2:3. Большой камбек слонов. Видео голов и обзор матча
Ашраф Хакими сборная Марокко по футболу Кубок африканских наций Дмитрий Бабелюк травма ПСЖ восстановление возвращение травма голеностопа
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
