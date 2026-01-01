Хакими восстановился и сыграл за Марокко на КАН. Не повредит ли это карьере
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил ситуацию с защитником ПСЖ
Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими восстановился после травмы и впервые вышел на поле на КАН-2025 – в игре против команды Замбии (3:0) в 3-м туре он появился на поле на 64-й минуте.
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал ситуацию с быстрым возвращением защитника ПСЖ после травмы голеностопа:
«Хакими все-таки сыграл на КАН. Когда сообщили диагноз относительно травмы, полученной 4 ноября, сразу стало понятно, что восстановление продлится минимум два месяца.
На 8-й неделе Ашраф сыграл свои первые 20 минут на домашнем КАН после диагностированного разрыва синдесмоза и медиальной группы связок голеностопа.
Хакими повезло, что травма обошлась без перелома, ведь это потребовало бы оперативного вмешательства и немного более длительного восстановления. Правда, травма синдесмоза по новейшим подходам тоже часто оперируется, ведь передовые травматологи считают его «крестами голеностопа».
Существует мнение, что если пренебречь операцией, то эта история (еще и при условиях форсированного восстановления) может иметь долгосрочные негативные последствия для карьеры игрока. Посмотрим, как все сложится у Хакими».
