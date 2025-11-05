Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. «Вряд ли это перелом». На сколько выбыл Хакими у ПСЖ из-за травмы
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 02:23 | Обновлено 05 ноября 2025, 02:32
110
0

Дмитрий Бабелюк оценил ситуацию с травмой игрока парижского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

4 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Французский ПСЖ уступил немецкой Баварии (1:2) на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В конце первого тайма Ашраф Хакими в ПСЖ получил травму и был заменен, а Луис Диас в Баварии получил красную карточку за грубый фол.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк сообщил, возможен ли перелом и предположил, на сколько выбыл Хакими:

«Не думаю, что это история о переломе, но точно о разрыве медиальной группы связок и разрыв межберцового синдесмоза – так называемый high ankle sprain.

На восстановление от такой проблемы уходит от 6 до 8 недель, но у игроков часто возникают проблемы с балансом сустава и осложнения относительно хрящевой ткани».

Николай Степанов Источник: Hospital Pass
