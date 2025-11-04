Хакими получил травму и заменен, Луис Диас удален за грубый фол

4 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Французский ПСЖ и немецкая Бавария играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В конце первого тайма матча Лиги чемпионов гости остались в меньшинстве.

Ашраф Хакими у ПСЖ получил травму и заменен, Луис Диас удален за грубый фол

После первого тайма счет – 2:0 в пользу Баварии, дубль оформил именно Луис Диас.