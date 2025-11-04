Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хакими получил травму и заменен, Луис Диас удален за грубый фол
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 22:57 | Обновлено 04 ноября 2025, 23:00
635
0

Хакими получил травму и заменен, Луис Диас удален за грубый фол

В конце первого тайма матча Лиги чемпионов гости остались в меньшинстве

04 ноября 2025, 22:57 | Обновлено 04 ноября 2025, 23:00
635
0
Хакими получил травму и заменен, Луис Диас удален за грубый фол
Getty Images/Global Images Ukraine

4 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Французский ПСЖ и немецкая Бавария играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В конце первого тайма матча Лиги чемпионов гости остались в меньшинстве.

Ашраф Хакими у ПСЖ получил травму и заменен, Луис Диас удален за грубый фол

После первого тайма счет – 2:0 в пользу Баварии, дубль оформил именно Луис Диас.

По теме:
Диогу Жота получил награду Golden Player Man
ФОТО. Игра рукой: судья не назначил пенальти для Ливерпуля в матче с Реалом
ВИДЕО. Фанаты Ливерпуля освистали Трента перед матчем с Реалом на Энфилде
Бавария ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов Луис Диас ПСЖ - Бавария Ашраф Хакими травма удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей ПАЛКИН: «Мы в Шахтере желаем говорить не эмоциями, а фактами»
Футбол | 04 ноября 2025, 20:23 39
Сергей ПАЛКИН: «Мы в Шахтере желаем говорить не эмоциями, а фактами»
Сергей ПАЛКИН: «Мы в Шахтере желаем говорить не эмоциями, а фактами»

Гендиректор Шахтера дал комментарий по актуальным вопросам

Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Футбол | 04 ноября 2025, 10:10 106
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии

В резервный список «сине-желтых» вошли десять футболистов

Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Футбол | 04.11.2025, 11:27
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 04.11.2025, 18:35
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Задели Динамо. Раскрыто, сколько Ахметов потратил на благотворительность
Футбол | 04.11.2025, 23:18
Задели Динамо. Раскрыто, сколько Ахметов потратил на благотворительность
Задели Динамо. Раскрыто, сколько Ахметов потратил на благотворительность
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
03.11.2025, 08:13 18
Футбол
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 219
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 46
Футбол
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
03.11.2025, 21:31 2
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем