Шахтер и Бенфика нацелились на перспективного одноклубника Роналду
Вингер «Аль-Насра» и сборной Бразилии U-20 Уэсли может покинуть чемпионат Саудовской Аравии
Вингер саудовского «Аль-Насра» и сборной Бразилии U-20 Уэсли может покинуть нынешнюю команду во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Экрем Конур.
По информации источника, в услугах талантливого и перспективного игрока заинтересованы «Спортинг», «Бенфика» и донецкий «Шахтер».
Ожидается, что переговоры о трансфере будут крайне сложными, так как «Аль-Наср» готов расстаться с бразильцем только на правах аренды. Однако представители Португалии и Украины намерены оформить полноценный переход.
В нынешнем сезоне одноклубник звездного португальца Криштиану Роналду провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал один ассист. Трансферная стоимость Уэсли составляет пять миллионов евро.
В активе вингера 12 игр за сборную Бразилии U-20, в том числе на молодежном чемпионате мира и чемпионате Южной Америки U-20.
