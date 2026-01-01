Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер и Бенфика нацелились на перспективного одноклубника Роналду
Украина. Премьер лига
01 января 2026, 19:11 |
553
0

Шахтер и Бенфика нацелились на перспективного одноклубника Роналду

Вингер «Аль-Насра» и сборной Бразилии U-20 Уэсли может покинуть чемпионат Саудовской Аравии

01 января 2026, 19:11 |
553
0
Шахтер и Бенфика нацелились на перспективного одноклубника Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэсли

Вингер саудовского «Аль-Насра» и сборной Бразилии U-20 Уэсли может покинуть нынешнюю команду во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Экрем Конур.

По информации источника, в услугах талантливого и перспективного игрока заинтересованы «Спортинг», «Бенфика» и донецкий «Шахтер».

Ожидается, что переговоры о трансфере будут крайне сложными, так как «Аль-Наср» готов расстаться с бразильцем только на правах аренды. Однако представители Португалии и Украины намерены оформить полноценный переход.

В нынешнем сезоне одноклубник звездного португальца Криштиану Роналду провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал один ассист. Трансферная стоимость Уэсли составляет пять миллионов евро.

В активе вингера 12 игр за сборную Бразилии U-20, в том числе на молодежном чемпионате мира и чемпионате Южной Америки U-20.

По теме:
Может дебютировать в этом туре. Аллегри подтвердил подписание новичка
«Очень интересный чемпионат». Бондарь назвал лигу, которая ему подошла бы
Известно, кого подпишет ЛНЗ после трансферов лидеров Кривбаса и легионера
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Португалии по футболу Бенфика Спортинг Лиссабон Шахтер Донецк Уэсли (Гассова Рибейро Тейшейра) трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Экрем Конур
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Футбол | 01 января 2026, 06:12 13
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории

Андрей Лунин может перейти в «Милан»

Довбик может остаться в Италии. На него нацелился клуб-сенсация
Футбол | 01 января 2026, 10:28 6
Довбик может остаться в Италии. На него нацелился клуб-сенсация
Довбик может остаться в Италии. На него нацелился клуб-сенсация

Украинский форвард привлекает внимание «Комо»

Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Бокс | 01.01.2026, 07:41
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Игрок сборной Украины расхвалил Усика: «Он просто ребенок...»
Футбол | 01.01.2026, 17:51
Игрок сборной Украины расхвалил Усика: «Он просто ребенок...»
Игрок сборной Украины расхвалил Усика: «Он просто ребенок...»
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Хоккей | 01.01.2026, 11:10
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
01.01.2026, 14:28 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
31.12.2025, 17:13 23
Футбол
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
01.01.2026, 07:44 3
Футбол
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
01.01.2026, 00:02 1
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
01.01.2026, 08:00
Бокс
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
31.12.2025, 11:25 9
Футбол
Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
30.12.2025, 21:27
Футбол
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
31.12.2025, 08:43 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем